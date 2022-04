El Parlament investigarà la pederàstia dins l’Església catòlica catalana

El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la creació d’una comissió d’investigació sobre la pederàstia a l’Església catòlica catalana. La iniciativa registrada per ERC, la CUP i els Comuns ha comptat amb el suport del PSC, JxCat i Cs. Vox i el PP s’han posicionat en contra i el diputat del PSC-Units Ramon Espadaler s’ha abstingut. Les organitzacions polítiques que han votat a favor de la iniciativa han ressaltat que la posada en marxa de la comissió d’investigació suposa un “pas important” per totes les persones afectades.

“És una comissió pionera a l’Estat que vol fer un exercici de veritat, justícia i reparació”, ha afirmat la diputada dels Comuns, Jéssica González. Per la seva banda, l’extrema dreta de Vox ha lamentat que es faci una “demonització de l’Església” i el PP ha posat en dubte que s’hagi d’abordar aquesta problemàtica en el marc d’una comissió d’investigació parlamentària. La comissió té la voluntat “d’esclarir l’abast de la pederàstia dins l’Església catòlica” amb la intenció de “conèixer la veritat” i “depurar responsabilitats”.

La diputada de la CUP-NCG Dolors Sabater ha subratllat que la comissió no busca “atacar ni perseguir la tasca religiosa”. Per Sabater, el que persegueix la iniciativa és “assenyalar l’Església catòlica com a estructura de poder”. Al mateix temps, la diputada anticapitalista ha lamentat que la institució “hagi estat protegida per l’Estat”.

La primera comissió d’aquest estil a l’Estat

Des dels Comuns, la diputada Jéssica González ha aplaudit que la comissió sigui una “nova fita” pel que fa a la “lluita contra la impunitat dels agressors sexuals”. La diputada d’En Comú Podem ha subratllat que Catalunya sigui el primer territori de l’Estat espanyol on es posi en marxa un òrgan parlamentari per tractar-ho.

La diputada d’ERC Raquel Sans ha afirmat que la comissió és un “acte de justícia, de reparació i de no repetició” i ha assenyalat que els casos de pederàstia són un fenomen “greu” que no es poden “menystenir” per part de les institucions. Des de JxCat, David Saldoni ha aplaudit que es posi en marxa un òrgan d’investigació. “Almenys aquí no ens fan por les comissions d’investigació”, ha dit referint-se al Catalangate, que ha centrat bona part de l’atenció en aquest ple.

Pel PSC, la comissió ha de ser útil per tal de “posar l’interès de l’infant de manera central en les polítiques de protecció”, segons ha considera el diputat Raúl Moreno. Per part de Cs, Nacho Martín Blanco ha reclamat que l’òrgan “serveixi per posar el focus” en la pederàstia i ha indicat que el seu grup parlamentari “vetllarà” per tal que “no es converteixi en un aquelarre contra l’Església catòlica”.

Vox i el PPC s’han posicionat en contra. El diputat de Vox Manuel Jesús Acosta ha dit que el text que s’ha votat al parlament desprèn “sectarisme anticatòlic”. Des del PP català, el seu líder Alejandro Fernández ha considerat que els casos de pederàstia els hauria d’investigar el Defensor del Poble.

El text en què es proposa la creació de la comissió s’indica que les violències sexuals contra la infància a Catalunya “és una greu problemàtica, sovint menystinguda i silenciada, que atempta contra el dret a la infància”. A Catalunya es van presentar 1.009 denúncies de violència sexual contra nens i nenes durant el 2019, però s’estima que els casos denunciats només representen el 15% dels abusos sexuals contra la infància. Un de cada cinc nens i nenes és víctima de víctima de violència sexual, segons el Consell d’Europa.

El 85% dels casos tenen lloc en l’entorn de confiança de l’infant, entenent com a entorn de confiança els espais de convivència dels infants, com ara la família, l’escola, espais de lleure, esplais o centres esportius. Això, segons els grups proposants “provoca que sigui un tema tabú i encobert que, molts cops, no és denunciat fins molt entrada l’edat adulta”.