Tots els canvis en Bizum que has de conèixer: l’avís del Banc d’Espanya

Bizum és una aplicació que utilitzen milions de persones cada dia. Serveix per rebre i enviar diners de forma instantània sense haver d’esperar per rebre’ls com en el cas de les transferències. Qui no ha pagat un sopar amb els amics gràcies a Bizum alguna vegada? Com a mínim l’utilitzen 20 milions d’usuaris a l’estat espanyol i es fan 22 bizums cada segon.

Ara les condicions de Bizum han canviat i l’aplicació ha establert un límit en el número d’operacions que es poden fer. Abans es podien rebre fins a 150 moviments per mes, mentre que ara el límit està en 60 per tal d’evitar que l’utilitzin negocis per cobrar en negre. Si es sobrepassa el límit l’aplicació avisa que l’operació no es pot fer i que es rebran els diners quan hagi passat el mes i el compte comenci de zero. Aquestes són les normes generals del Banc d’Espanya, però cada banc pot reduir el límit d’operacions.

Altres coses que cal saber de l’aplicació és que cada compte només pot anar associat a un número de telèfon, pel que no hi ha l’opció de canviar de compte per rebre Bizums en un o altre, i per poder utilitzar-lo els comptes han d’estar domiciliats a un banc espanyol.

Canvis en l’import mínim i màxim

El Banc d’Espanya també ha modificat l’import mínim i màxim per enviar o rebre Bizums. L’import mínim són 50 cèntims, el que facilita la vida a la gent que vol pagar quantitats petites, i el màxim es situa en 1.000 euros. No es poden rebre més de 2.000 euros al dia ni més de 5.000 al mes a través de Bizum per tal d’evitar que s’utilitzi Bizum per no declarar els ingressos en activitats econòmiques. Aquestes limitacions persegueixen precisament evitar que l’aplicació sigui una via per moure diners en B.