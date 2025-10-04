L’Agència de la Ciberseguretat de Catalunya ha detectat una nova ciberestafa que arriba als telèfons dels ciutadans a través d’un SMS i que fa referència al Bizum, el sistema que permet pagar cada cop en més comerços i fer enviaments de diners en pocs segons.
L’estafa funciona de la manera següent: l’usuari rep un missatge al seu mòbil amb un moviment de diners. Se li dona un codi de confirmació i un número telèfon per si no reconeix l’operació i té alguna sospita. En realitat, tot forma part de l’estafa. Si es truca a aquest número, el ciberestafador intentarà que la víctima autoritzi la transferència o li doni accés al seu compte, avisa l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya [veure aquí].
El què cal fer si es rep el missatge de Bizum sospitós
En cas que es rebi l’avís d’una operació de Bizum que no es reconegui el que s’ha de fer és esborrar immediatament el missatge i en cap cas s’ha de clicar al codi ni trucar al número de telèfon. És important també que s’informi els Mossos d’Esquadra perquè qualsevol dada que rebin els pot ajudar a resoldre aquesta ciberestafa i, si poden, enxampar els estafadors.
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya explica que ni Bizum ni una entitat bancària de les quals utilitzen aquest sistema de pagament notificaran mai a un usuari “una operació sospitosa o fraudulenta a través d’un SMS ni li demanaran que s’actuï de forma urgent”. Davant de qualsevol sospita, després d’esborrar el missatge, és convenient trucar al banc que tingui la persona.
L’organisme de la Generalitat avisa també que mai s’han de compartir dades personals ni bancàries a través de trucades. Tampoc s’ha d’entrar en cap pàgina web sospitosa, respondre correus electrònics desconeguts ni fer servir cap codi de verificació que el ciberestafador enviï.
27,6 milions de persones utilitzen Bizum
Segons detalla Bizum a la seva pàgina web, uns 27,6 milions de persones utilitzen aquest sistema. Fins al moment, s’han fet 3.250 milions d’operacions. Uns 70.000 comerços permeten pagar amb Bizum. Entre altres entitats financeres que utilitzen Bizum hi ha CaixaBank, Santander, Sabadell i BBVA, entre moltes altres.