La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha detectado una nueva ciberestafa que llega a los teléfonos de los ciudadanos a través de un SMS y que hace referencia a Bizum, el sistema que permite pagar cada vez en más comercios y realizar envíos de dinero en pocos segundos.

La estafa funciona de la siguiente manera: el usuario recibe un mensaje en su móvil con un movimiento de dinero. Se le proporciona un código de confirmación y un número de teléfono por si no reconoce la operación y tiene alguna sospecha. En realidad, todo forma parte de la estafa. Si se llama a este número, el ciberestafador intentará que la víctima autorice la transferencia o le dé acceso a su cuenta, advierte la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña [ver aquí].

Qué hacer si se recibe el mensaje de Bizum sospechoso

En caso de recibir el aviso de una operación de Bizum no reconocida, lo que se debe hacer es borrar inmediatamente el mensaje y en ningún caso hacer clic en el código ni llamar al número de teléfono. Es importante también informar a los Mossos d’Esquadra porque cualquier dato que reciban les puede ayudar a resolver esta ciberestafa y, si es posible, atrapar a los estafadores.

Un mensaje de la ciberestafa del Bizum / Agencia de Ciberseguridad de Cataluña

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña explica que ni Bizum ni una entidad bancaria que utilice este sistema de pago notificará nunca a un usuario «una operación sospechosa o fraudulenta a través de un SMS ni le pedirá que actúe de forma urgente». Ante cualquier sospecha, después de borrar el mensaje, es conveniente llamar al banco de la persona.

El organismo de la Generalitat advierte también que nunca se deben compartir datos personales ni bancarios a través de llamadas. Tampoco se debe entrar en ninguna página web sospechosa, responder correos electrónicos desconocidos ni usar ningún código de verificación que el ciberestafador envíe.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d’Esquadra / EuropaPress

27,6 millones de personas utilizan Bizum

Según detalla Bizum en su página web, unas 27,6 millones de personas utilizan este sistema. Hasta el momento, se han realizado 3.250 millones de operaciones. Unos 70.000 comercios permiten pagar con Bizum. Entre otras entidades financieras que utilizan Bizum están CaixaBank, Santander, Sabadell y BBVA, entre muchas otras.