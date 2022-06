Ciutadans, en vies d’extinció al Senat

El resultat de les eleccions de diumenge passat a Andalusia, en què Ciutadans no va aconseguir representació, també tindran una repercussió per al partit a nivell estatal al Senat, ja que perdrà els dos escons que tenia per designació autonòmica del Parlament andalús i es quedarà només amb un senador. Això obligarà a reestructurar el seu grup parlamentari, que comparteix amb PRC i Teruel Existe, i s’obre la possibilitat que el senador de la formació taronja s’acabi integrant al Grup Mixt.

Amb el nou arc parlamentari a Andalusia resultant de les eleccions del 19 de juny, al PP correspondran cinc senadors per designació autonòmica, al PSOE tres i un a Vox, de manera que Ciutadans perdrà els dos escons que tenia en no haver aconseguit representació, informa Europa Press.

Aquests dos senadors de Ciutadans que abandonaran la Cambra Alta quan el Parlament andalús doni llum verda als nous escons són María Ponce Gallardo i José Luis Muñoz Lagares. En el cas de la primera, a més, ha comunicat que el 14 de juny passat, cinc dies abans de les eleccions, va formalitzar la seva baixa com a afiliada del partit.

Les raons per abandonar Ciutadans d’un dels senadors que abandonen la cambra

Segons ha explicat aquests dies Ponce Gallardo en una carta oberta al seu perfil de Twitter, els motius que l’han portat a prendre aquesta decisió han tingut a veure amb el vot a favor de la del ‘si és sí’ al Congrés i ” la campanya electoral andalusa desorganitzada i la desesperada, on semblava que Ciutadans es transformava en un partit nacionalista o andalusista”.

D’aquesta manera, després de la marxa de Ponce i Muñoz, Ciutadans es quedarà amb només un senador, Miguel Sánchez López, que també és parlamentari a la Cambra Alta per designació autonòmica de l’Assemblea de Múrcia.

La sagnia de vots que ha patit Ciutadans en les últimes dates als Parlaments autonòmics també s’ha vist reflectida al Senat, on ha passat de tenir un grup parlamentari propi en tot just un any en veure com diversos dels seus senadors es donaven de baixa del partit i mantenien l’escó, o directament perdien els seus escons per designació autonòmica.

De fet, en aquests últims mesos, Ciutadans ha vist com marxaven Javier Alegre, Lorena Roldán, Fran Hervías, Ruth Goñi i Emilio Argüeso per desavinences amb l’actual direcció del partit. A més, en el cas dels últims encara mantenen l’acta de senadors, integrats al Grup Mixt, cosa que impossibilita Ciutadans a reemplaçar-los.