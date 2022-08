VÍDEO | Les imatges brutals d’un aiguat a Reus difoses per Francesc Mauri

Les pluges estan sent les protagonistes d’aquestes últimes hores a Catalunya. Han servit per abaixar les temperatures extremes dels darrers dies i per alleugerir la sequera que estava a punt de posar al límit el país. Han estat pluges intenses, que fins i tot han complicat la mobilitat als territoris on han caigut ruixats violents. Un d’aquests llocs és Reus, precisament la ciutat que surt al vídeo difós pel meteoròleg de TV3 Francesc Mauri a través del seu compte de Twitter. “A tocar de Reus. Literalment, un mar!”, exclama el presentador d’El Temps a la piulada d’aquesta tarda.

Vols desviats de Reus a Barcelona

Els xàfecs intensos que encara cauen a Catalunya han tingut conseqüències en la mobilitat. Especialment a les comarques de Tarragona, on els ruixats han obligat a desviar quatre vols que havien d’aterrar a l’Aeroport de Reus. Aquests quatre vols previstos per a Reus han acabat aterrant a Barcelona, segons han confirmat fonts d’Aena a l’agència de notícies Europa Press. Així, la meteorologia adversa i violenta ha fet que s’hagin desviat els vols de Manchester, Belfast, Londres i Dublín, tots previstos entre les 10 i les 12:30.

Davant aquest clima tan advers, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat a les comarques de la Catalunya Central i a les del nord-est del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya les tempestes que es viuran aquesta tarda i vespre a bona part del país poden superar els 20 l/m² en 30 minuts i podrien venir acompanyats de fortes pedregades. Hi ha 11 comarques on s’hi esperen pluges intenses. Amb un risc molt més moderat hi ha les comarques del Berguedà, el Bages, l’Anoia, el Moianès, la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà. Amb més intensitat es viurà la tempesta als municipis del Ripollès, la Garrotxa i Osona. També s’espera tempesta a la Valh d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i la Terra Alta.