Mor una dona en un accident de cotxe a la Noguera

Una veïna de Castelló de Farfanya (Noguera), de 53 anys, ha perdut la vida aquest dimarts després de patir un accident de trànsit al punt quilomètric 11,9 de la C-26, en aquesta localitat de la comarca de la Noguera, segons informa el Servei Català del Trànsit. Encara no ha quedat clar que ha passat, però les autoritats segueixen investigant les causes de l’accident. La dona no ha mort a l’accident sinó que ha estat després, quan ha estat traslladada a l’hospital on ha perdut la vida a causa de les ferides.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís del sinistre a les 09.30 h d’aquest dimarts. Per causes que encara s’investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència de l’accident, la conductora d’un dels vehicles ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on posteriorment ha mort. El conductor de l’altre turisme ha resultat ferit menys greu i també l’han traslladat al mateix centre hospitalari. Aquest segon conductor ha sobreviscut i no es tem per la seva vida. De fet, podria ser aquest segon testimoni el que podria explicar el què ha passat.

La mobilització policial

Arran de l’accident, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tot i la ràpida actuació de les autoritats i els sanitaris hi ha hagut afectacions en el trànsit. D’aquesta manera, doncs, la carretera s’ha hagut de tallar durant diverses hores en els dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima, són 107 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, una dada que tot i no sé de les més altes, segueix fent que les autoritats i els servei de trànsit demanin precaució als conductors.