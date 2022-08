Un accident a la muntanya russa de Legoland deixa 34 ferits

Greu accident a la muntanya russa de Legoland a Alemanya. Més de 30 persones han resultat ferides, dues de greus, després que dos dels trens de la muntanya russa hagin col·lidit entre ells al parc d’atraccions situat al sud d’Alemanya. Un dels trens ha frenat sobtadament i l’altre ha xocat contra ell al parc Legoland, a Gunzburg, segons informa l’agència de notícies local DPA.

En el moment en què ha succeït l’accident la gent ha entrat en pànic. De seguida hi han enviat tres helicòpters per atendre els ferits, que finalment han ascendit a 34. Dues d’elles estan greus i han estat traslladades a l’hospital. Encara s’està investigant què ha fallat perquè s’hagi pogut produir aquest accident tan greu en un parc d’atraccions molt conegut i popular a Alemanya.

Els fets han passat a l’estació de l’atracció Fire Dragon, segons ha confirmat el portaveu del parc, que està fent front a la crisi reputacional que comporta un accident com aquest per al parc d’atraccions. Els trens de la muntanya russa no són aptes per a menors de sis anys, perquè en cas que s’hi vulguin pujar menors d’aquesta edat cal que vagin acompanyats d’un adult. A partir dels vuit anys poden pujar sols a l’atracció.

Segon accident greu a un parc d’atraccions d’Alemanya

Alemanya està en xoc perquè aquest no és l’únic accident que hi ha hagut aquest mes. La setmana passada una dona va morir en un altre accident a una muntanya russa a un parc d’atraccions de Klotten, al sud-oest d’Alemanya. La dona, de només 57 anys, va caure de l’atracció mentre començava a moure’s i va acabar morint per les ferides provocades per la caiguda, de molts metres d’alçada. La causa de l’accident encara no s’ha esclarit i continua la investigació, com passarà ara amb l’accident a Legoland que ha commocionat el país.