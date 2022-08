Un jove borratxo sense carnet roba un cotxe de bombers i el destrossa

Un jove de 18 anys ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra per haver agafat un cotxe dels Bombers de Puigcerdà. El noi, resident a l’àrea metropolitana de Barcelona i sense carnet, va robar el cotxe begut. Ho va fer durant la matinada de dissabte a diumenge.

Segons els Mossos d’Esquadra, el jove va entrar per la força al parc de Bombers de Puigcerdà, va robar el cotxe i diverses peces de roba d’un uniforme, les quals va utilitzar per vestir-se. El jove de 18 anys va conduir el cotxe per l’entorn, i quan el van localitzar, el cotxe estava totalment destrossat després de patir un accident de caràcter lleu.

A disposició judicial

El noi, però, està en bones condicions, i ha passat a disposició judicial aquest dilluns als jutjats de Puigcerdà. La policia l’acusa dels delictes de robatori amb força, danys i conduir sota els efectes de l’alcohol i sense carnet.

Vehicles de Bombers es dirigeixen a apagar el foc de Manresa un cop han estabilitzat el flanc dret del Pont de Vilomara/Quico Sallés

Denunciat 14 persones per acampar al Cap de Creus

Alhora, la Policia Marítima ha desallotjat i denunciat 14 persones per acampar a Cala Serena situada al parc natural de Cap de Creus. La policia va rebre l’avís dissabte a la nit per part dels Agents Rurals. Segons també havien denunciat diversos ciutadans a les xarxes, un grup d’entre 20 i 25 persones estaven acampant en aquesta cala, amb música i fent foc amb gas butà. Els agents s’hi van desplaçar diumenge al matí. Com que hi havia diverses embarcacions fondejades, dos es van llançar a l’aigua per arribar fins a la platja.

En total, hi van localitzar 14 persones, van desallotjar l’acampada i els van demanar que els acompanyessin fins al Port de la Selva. Un cop allà, amb l’ajuda d’una altra patrulla, els van identificar i denunciar. Entre els objectes que duien hi havia estris de cuina, tendes, una carpa, un matalàs i bombones de butà.