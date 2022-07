Els bombers troben el cos d’un home al riu Ebre

Els Bombers de la Generalitat han trobat el cos d’un home sense identificar al riu Ebre durant la recerca d’un noi que va desaparèixer dilluns passat. El cos s’ha localitzat a 8,5 quilòmetres de l’embarcador de Benissanet, on el jove de 20 anys havia anat a banyar-se amb els seus amics, que tot apunta que seria la del noi que buscaven els serveis d’emergència.

L’equip d’emergències va començar la recerca del noi dimarts amb una quinzena de dotacions, entre les quals hi havia efectius de la unitat subaquàtica del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i tres embarcacions, i una trentena de bombers. Al migdia, a més, es va afegir un helicòpter per sobrevolar la zona.

Durant el dia d’ahir es va realitzar una recerca per la zona propera al darrer punt d’albirament, a prop de l’embarcador de Benissanet. Així, es va buscar de manera intensiva per una escullera, al marge dret del riu i, des d’aquí, un tros ampli que inclou un primer tram fins a una corba força pronunciada del riu.

La recerca també va anar avançant riu avall, amb les embarcacions, buscant per la superfície del riu, fent immersions i revisant punts probables on el cos s’hi hagi pogut quedar encallat. També es va revisar a peu, des de fora i des de l’interior del riu, els marges més propers a zones de vegetació.

Aquest dimecres, una barca que col·laborava en el dispositiu de recerca i amb un bomber a bord ha trobat el cos d’un home, pendent d’identificar, al marge dret del riu Ebre i a 2,4 km aigües avall passat Miravet.

(Nota de premsa)#bomberscat continuem buscant el jove que dilluns va desaparèixer al riu Ebre, a Benissanet.

Finalment, al dispositiu de recerca d'avui, desplaçats efectius #bomberscat amb #GRAESub i embarcacions i també efectius @mossos



👉 https://t.co/1kVMeCKs2B — Bombers (@bomberscat) July 27, 2022

Zona de molts corrents d’aigua

Segons va assegurar l’alcalde de Benissanet, Xavier Arbó, aquest tram del riu Ebre és una zona molt complicada amb molts corrents d’aigua i, a més, el jove no sabia nedar gaire bé. “S’ha ajuntat la imprudència, el no saber nadar, el corrent d’aigua, i el resultat és fatal; malauradament per una estona de passar-s’ho bé el resultat és tràgic”, va concloure l’alcalde.