Una trentena de bombers busquen un jove de 20 anys desaparegut al riu Ebre

Un dispositiu amb una quinzena de vehicles i una trentena de bombers busca aquest dimarts el jove que dilluns a la tarda va desaparèixer al riu Ebre, a Benissanet, on hi havia anat a banyar-se amb uns amics. Al dispositiu ara al migdia també s’hi afegeix un helicòpter per sobrevolar la zona. El cos d’emergències centra la recerca de forma més intensa en l’últim punt on va ser vist el noi, d’uns vint anys d’edat, que es va submergir tot i que no sabia nedar gaire, segons han afirmat les autoritats. També es fa cerca tant pels marges com a l’aigua, amb unitats subaquàtiques fent immersions i cinc embarcacions -tres de Bombers de la Generalitat i dues de Mossos d’Esquadra- en superfície pel llit del riu.

El cap territorial dels Bombers de Generalitat al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, Guillem Guinjoan, ha explicat que, segons testimonis dels fets, el noi va desaparèixer en una escullera al costat del riu, punt on es concentra la recerca des del primer moment, s’hi bé s’estan pentinant més espais, amb la trentena de bombers desplegats a la zona.

Un camió de Bombers que mantindria Iturri/Bombers

Segons Guijoan, a hores d’ara es donen bones condicions per a la recerca, tant meteorològiques com del riu, amb un cabal no gaire alt, d’uns 120 m3/segon. Els Bombers contemplen, com una de les possibilitats, que el cos pugui estar atrapat entre la vegetació a la llera del riu. Tampoc es preveu que hagi pogut allunyar-se gaire més enllà de Miravet.

Els Bombers es plantegen mantenir el mateix dispositiu aquest dijous i divendres, i anar ampliant amb zones més allunyades del darrer punt d’albirament, on el noi va desaparèixer. Per la seva banda, l’alcalde de Benissanet, Xavier Arbó, ha apuntat que és una zona on el riu té un corrent d’aigua molt fort i que el jove, a més, no sabia nedar gaire. “S’ha ajuntat la imprudència, el no saber nadar, el corrent d’aigua, i el resultat és fatal; malauradament per una estona de passar-s’ho bé el resultat és tràgic”, conclou l’alcalde.