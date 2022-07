L’AP-7 pot ser la carretera més mortífera dels primers sis mesos del 2022

L’AP-7 concentra quasi el 20% dels morts per accidents de trànsit a la xarxa viària catalana dels primers sis mesos del 2022. Aquestes xifres la converteixen en una de les carreteres on més gent ha mort en el que portem d’any. En xifres concretes, a Catalunya s’han registrat 81 víctimes mortals de les quals 17 han perdut la vida a l’AP-7. Les xifres s’han triplicat respecte el 2019 i el 2021, quan van morir cinc i sis persones, respectivament. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha assenyalat que seguiran posant mesures i mitjans, en particular a l’AP-7, per canviar aquesta tendència negativa vinculada a un 40% més de trànsit a la via des de l’alliberament dels peatges.

Elena ho ha dit a la roda de premsa en què s’ha presentat el pla de mobilitat d’estiu impulsat per Interior. En aquest pla s’inclouen les retencions, sortides i arribades dels grans nuclis urbans durant les vacances. Una de les principals qüestions que provoca més accidents a l’AP-7 són les retencions i les caravanes que concentren una gran quantitat de vehicles a les carreteres. A més, a l’estiu se suma la conducció temerària a l’equació, ja que hi ha molta més gent que acaba conduint sota els efectes del alcohol.

Imatge d’arxiu de retencions a l’AP-7 / ACN

Segons ha assegurat, Andreu González, Inspector dels Mossos i cap de la Divisió de Trànsit s’han detectat 4.780 positius en controls d’alcoholèmia i 3.158 en drogues, unes xifres que suposen un 14% i un 8% més, respectivament, que el mateix període el 2019. A banda, també s’ha detectat un 150% més d’excessos de velocitat a l’AP-7.

Més responsabilitat ciutadana a les carreteres

Les dades de l’AP-7 auguren un futur fosc per la carretera després que s’obrissin els peatges. Per aquest motiu, i davant d’aquestes dades, tant Elena com González han fet una crida a la “responsabilitat” al volant i també per part dels vianants. I és que de les 81 víctimes mortals a Catalunya per accidents de trànsit els primers sis mesos de l’any, 10 eren vianants. Elena ha assegurat que la mortalitat és “una tragèdia inacceptable” i ha demanat prudència per minimitzar els accidents i la mortalitat associada. “És un combat de tots”, ha conclòs.