El pont de Sant Joan comença amb 60 km de retencions a l’AP-7

El pont més terrorífic de l’any pel que fa a la mobilitat ja és aquí. El departament d’Interior tenia fe en què la sortida de l’àrea metropolitana pel pont de Sant Joan fos esglaonada i que les mesures anunciades fossin útils, però per ara sembla que la situació torna a ser complicada a les carreteres catalanes. En especial, com ja és tradició, a l’autopista AP-7. Aquesta via és la més utilitzada de Catalunya i per això des que es van aixecar els peatges el passat 1 de setembre aquesta autopista s’ha convertit en un malson per als conductors.

La previsió és que gairebé mig milió de cotxes surtin de l’àrea metropolitana entre les 15 hores de dijous i les 15 hores del divendres. Així, l’operació sortida ja ha començat i l’AP-7 està col·lapsada. Els embussos més grans són el de 22 quilòmetres de retencions en sentit nord i els 26 quilòmetres de caravana cap al sud. Aquestes retencions s’acumulen especialment entre Cerdanyola del Vallès i Montornès del Vallès en sentit nord i entre Sant Cugat del Vallès i Castellví de Rosanes en sentit sud.

A banda de la temuda AP-7, a l’A-2 hi ha hagut un accident que està provocant aproximadament 18 quilòmetres de retencions a Castellbisbal en sentit Lleida. En aquest punt hi ha un carril tallat que està complicant molt la situació. Altres vies molt congestionades són les rondes de Barcelona, on s’avança molt a poc a poc especialment en sentit Besòs.

L’aeroport del Prat també nota l’augment de mobilitat

Les carreteres no són l’únic punt on es pot notar l’augment de la mobilitat en el primer Sant Joan sense restriccions Covid. També han notat una gran afluència els aeroports. El Prat, de fet, espera més de 4.300 operacions, una xifra que dobla la de l’any passat. Aquest dijous ja hi ha programats un miler de vols i demà divendres podria ser un dia encara més caòtic amb la vaga de Ryanair. Tot això es tradueix en cues als controls i a la facturació. Quan més s’ha notat ha estat aquest matí, quan molts passatgers han hagut de fer fins a una hora i mitja de cua per poder facturar les seves maletes.