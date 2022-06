Sis dies de vaga de Ryanair a Catalunya en plena operació sortida

Caos als aeroports catalans per l’operació sortida del juliol. Els tripulants de cabina de Ryanair han convocat una nova vaga per demanar a l’empresa que compleixi “els drets laborals bàsics” que també han determinat “les sentències judicials” Així, els sindicats Sitcpla i USO han convocat sis jornades de vaga previstes per als dos primers caps de setmana d’estiu, és a dir, entre el 24 i el 26 de juny i entre el 30 i el 2 de juliol. Aquesta vaga afecta dos aeroports catalans: Barcelona i Girona.

Els tripulants de cabina reclamen que es reprenguin les negociacions per acordar el primer conveni col·lectiu de l’aerolínia, que és l’única que encara no en té cap. Aquesta vaga afectarà totes les bases de la companyia a l’estat espanyol i, per tant, a les dues catalanes. “Ryanair és l’única companyia internacional al nostre país sense conveni col·lectiu“, ha denunciat la secretària general de la secció sindical d’USO a Ryanair, Lidia Arasanz. El sindicat assenyala que la companyia tracta els empleats com “treballadors de tercera”.

Demanen que es tiri enrere l’acord amb CCOO

L’objectiu principal de la vaga dels tripulants de cabina és que la companyia reprengui les negociacions amb els sindicats per tal d’implantar un conveni col·lectiu que fa més de 8 mesos que s’estava negociant. USO i Sitcpla reclamen com a mínim 22 dies laborables de vacances i un augment de sou. “Volen anul·lar-nos com a sindicats davant la negativa a signar les condicions precàries ofertes”, denuncien els sindicats, que afegeixen que els intenten “esborrar” amb un acord que només s’aplicaria en cas d’estar “afiliat a CCOO”.

Ara fa tres anys, just l’estiu abans de la pandèmia, els tripulants de cabina de Ryanair juntament amb altres treballadors van protagonitzar dues vagues que van afectar 50.000 viatgers i van costar molts diners a l’empresa. En aquell moment el problema també tenia a veure amb les condicions laborals de la companyia, que fan que molts treballadors continuïn cobrant per sota del salari mínim.