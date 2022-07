Setze morts a Catalunya per un cop de calor des de l’inici de l’onada

Fins a setze persones han mort a Catalunya des que va començar l’onada de calor per causes atribuïbles a les temperatures extremes d’aquests dies. Són dades de l’Institut de Salut Carles III que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha esgrimit per fer una crida a protegir-se de la calor davant les altes temperatures que encara es mantindran durant uns dies. Tot i aquestes 16 morts, Plaja ha assegurat que els serveis assistencials no han detectat una afectació directa per aquesta onada de calor.

Aquest cap de setmana els morts a Catalunya per la calor eren només quatre, pel que des de diumenge s’han produït 12 morts més, una xifra molt elevada que demostra que s’han de seguir els consells dels professionals sanitaris per combatre la calor i garantir la seguretat dels col·lectius més vulnerables, principalment gent gran i nens.

La calor complica l’episodi d’incendis que viu Catalunya

Aquest inici de setmana ha estat especialment complicat pel que fa als incendis. La calor extrema i l’acció de piròmans han posat molt difícils les coses als Bombers, que han lluitat per estabilitzar focs molt complicats com el del Bages o el d’Àger, on només es podia accedir amb mitjans aeris. Per això Plaja ha demanat extremar les precaucions davant un risc “molt alt”, especialment a les immediacions dels boscos. També és aquest el motiu per el qual es mantenen les restriccions del Govern com a mínims fins aquest dimecres.

Pel que fa a l’incendi del Pont de Vilomara, Plaja ha recordat que hi ha 50 immobles afectats, molts d’ells totalment calcinats. El foc ja ha cremat 1.743 hectàrees i està estabilitzat tot i que no controlat. La portaveu del Govern ha dit que encara s’investiguen les causes, tot i que aquest dilluns els Agents Rurals van descartar que la causa fos natural. Pel que fa a l’incendi d’Àger, Plaja ha dit que també s’està investigant per què un helicòpter estava sobrevolant aquella zona. De fet, ha dit que volen parlar amb l’empresa i amb el pilot de l’helicòpter.

Sobre si el Govern declararà aquest municipi del Bages zona catastròfica, Plaja ha decidit no contestar i ha recordat que les flames “encara no estan apagades” i un cop s’aconsegueixi es valorarà aquesta declaració.