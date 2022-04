Fa saltar un radar conduint begut i drogat i amb una menor desapareguda

Paquet delictiu complet. És el que s’han trobat els Mossos d’Esquadra aquest dijous a la matinada quan han aturat un conductor que havia fet saltar el detector d’excés de velocitat d’un radar de l’autopista AP-7 a l’altura de Tarragona. Quan l’han enxampat i han pogut examinar el cas, els agents de policia han descobert que el protagonista de l’episodi no era tan sols un dels fittipaldis habituals que van a tota màquina, sinó que també anava begut i drogat i, a més a més, duia al cotxe una noia menor d’edat que constava com a desapareguda a França.

Dos agents dels Mossos d’Esquadra han aturat el conductor que anava amb excés de velocitat per l’autopista AP-7| Europa Press

Els fets s’han produït cap a la una de la matinada a l’autopista que recorre el litoral mediterrani. El vehicle detectat pel radar que ha alertat la policia circulava en sentit sud i anava a 180 quilòmetres per hora, és a dir: 60 quilòmetres per hora més del permès. Els agents dels Mossos l’han aturat per comunicar-li que el denunciaven, inicialment per la via administrativa. Però li han fet també la prova d’alcoholèmia i el drogotest, i han donat positives totes dues proves. Pel que fa a l’alcohol, conduïa amb una taxa de 0,44 mg/l, quan el màxim és 0,25. I en l’apartat de drogues, ha donat positiu en el test de cocaïna i el de marihuana, cosa que vol dir que havia consumit aquestes dues substàncies i que conduïa quan encara estava sota els seus efectes.

Dues passatgeres, una de les quals menor d’edat i desapareguda de casa seva

Per acabar de rematar el quadra¡e, el conductor, que ha quedat arrestat per delictes contra la seguretat del trànsit, viatjava amb dues passatgeres, una de les quals era una noia de menys de 18 anys, per tant sense majoria d’edat legal, i era una jove de la qual s’havia denunciat la desaparició a França.

Els agents dels Mossos d’Esquadra que s’han fet càrrec del cas han iniciat les gestions amb les autoritats franceses per localitzar la família de la noia i poder-la lliurar als seus tutors legals. També han comunicat la situació a la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, que és l’administració competent en matèria de protecció de menors.

Cotxe immobilitzat i decisió pendent del jutge

El detingut ha sigut traslladat als calabossos policials dels Mossos d’Esquadra i passarà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona durant les pròximes hores. El seu vehicle ha quedat immobilitzat de moment, fins que el jutge decideixi què se n’ha de fer i resolgui també sobre la situació personal del conductor arrestat, especialment si queda en llibertat provisional amb càrrecs i si se li retira el carnet de conduir.