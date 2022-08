“Faig el que em dona la gana”: Rahola es defensa per la polèmica de la piscina

La periodista Pilar Rahola s’ha defensat aquest dilluns de la polèmica que es va originar diumenge al voltant d’un vídeo on sortien ella, l’expresident d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart, la directora de cinema Isona Passola, i el poeta i activista cultural Vicenç Altaió a la piscina de casa seva a Cadaqués. “Jo faig el que em dona la gana i amb qui em dona la gana”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

En el vídeo, publicat per la mateixa periodista al seu compte d’Instagram, s’hi veuen Rahola, Cuixart, Passola i Altaió cridant independència i amb el missatge de “bogeria a la piscina. El vídeo ha estat criticat per diversos usuaris de Twitter. “Calia enfotre’s de la gent que creiem en la independència i la lluitarem fins on calgui”, deia un compte de Twitter.

Imatge de la paella de Pilar Rahola on van acudir Canadell i Puigneró de l’any passat / Twitter

Amics de fa anys amb Cuixart o Laporta

Rahola s’ha defensat de les crítiques argumentant que tots ells es coneixen de “fa molts anys”. “Ens coneixem molt”, diu la periodista, qui creu que “de tan en tant, ensenyar moments divertits està bé”. Rahola diu que, davant de totes les crítiques dels diferents usuaris de Twitter, tenen dret a divertir-se.

De fet, ha dit que hi ha més gent que va anar al dinar de casa de Pilar Rahola, però que no ha sortit en cap vídeo, perquè “no ha volgut”. Alhora, ha afirmat que s’ho van passar “molt bé” i que tots ells han “patit molt els últims anys”. Rahola també ha advertit que el “sorol lde les xarxes” no l’impressiona.

Uns dinars anuals

Ja fa diversos anys que la periodista organitza dinars de paelles a la seva casa de Cadaqués. En un d’ells, hi van assistir l’actual president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, i l’ex major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Preguntat per aquests dos, ha dit que ja eren amics d’ella quan “no els coneixia ningú”. “Laporta és amic meu des de l’Elefant Blau. Quan veig a Cuixart, veig a un amic”, argumenta la periodista.