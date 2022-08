Accident mortal d’un camió que obliga tallar l’AP-7 a Fogars de la Selva

El conductor d’un camió ha mort aquest dilluns després que el vehicle bolqués en la via AP-7 al seu pas per Fogars de la Selva en sentit Nord (Girona), tal com ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 6.34 hores d’aquest dilluns i fins al lloc s’han desplaçat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i un helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Desviaments a la C-35

A causa de l’accident, l’AP-7 està tallada en sentit Girona, i pateix cues de 5 quilòmetres i es realitzen desviaments cap a la carretera C-35 per la sortida de Sant Celoni (Barcelona). Alhora, el desviament de vehicles cap aquesta via està provocant també fins a 8-9 quilòmetres entre Batllòria i Maçanet. Tot plegat afecta directament a aquells usuaris que volien utilitzar la via per anar a treballar a primera hora del matí, així com aquells que començaven vacances i volien utilitzar el cotxe com a mitjà de transport.

Retencions a Vila-Seca

També hi ha un altre tall a l’autopista per l’incendi d’un camió a Vila-seca direcció Barcelona. Allà, es fan desviaments per l’A-7.

L’autopista, que travessa tot Catalunya, s’ha convertit en la més accidental després que s’aixequessin les barreres dels diferents peatges que hi havien instal·lats a tota la carretera. Des del 2009, s’ha triplicat els accidents i cada dia hi ha retencions i problemàtiques a primera hora del matí, ja que és una via molt utilitzada per tots aquells usuaris que utilitzen el cotxe per anar a la feina. Els caps de setmana també hi acostumen a haver afectacions per tots aquells usuaris que agafen el cotxe per anar a les segones residències o de vacances.