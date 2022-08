Influencers virtuals, la nova moda que triomfa al Japó, la Xina i Corea

Ser influencer s’ha convertit en una feina. Els joves que es posen davant d’una pantalla a promocionar productes i parlar de la seva vida, venent la manera de viure cada dia són més. Ja no és cap secret que la gent guanya diners creant contingut a les xarxes, però que passaria si aquests creadors poguessin treballar les 24 hores del dia? Aquest és l’experiment que moltes companyies d’entreteniment xineses, japoneses i coreanes han volgut posar en marxa i la veritat és que han estat un èxit. Els influencers virtuals, és a dir, figures animades, en molts casos amb aparença humana, són productes que fan tot el que faria un creador de contingut, però sense cremar-se ni haver de descansar.

Lluny de ser un projecte de futur a la Xina ja hi ha exemples reals de què aquesta classe de productes funcionen. És el cas de la cantant virtual, Luo Tianyi, una animació que ja s’ha convertit en una de les grans ídols del país. Li dona veu l’actiu vocalista Shan Xin, però la fama se l’emporta Luo, juntament amb la companyia que va tenir la idea, anomenada Bplats, de la més coneguda companyia Yamaha. Aquesta cantant virtual acumula milions de seguidors i no només això, sinó que també ha actuat en directe. El 2019, va protagonitzar un concert amb el pianista Lang Lang a un dels estadis més famosos de Shanghai.

D’aquesta manera, les agències de màrqueting de la Xina aposten per aquests influencers virtuals i asseguren que són “el futur dels famosos”, tal com explica un article de la revista Rest of World. I és que, per a les empreses poden convertir-se en el millor producte, ja que no es queixen, treballen sense parar i no tenen consciència pròpia, és a dir, poden vendre qualsevol producte o acceptar qualsevol campanya. “És una manera de que el missatge no canvi, per tant, sempre podran treballar pel mateix públic”, asseguren fonts de la companyia a la revista.

Una persona darrera el disseny

Tot i el gran èxit i l’explotació literal que poden rebre aquests ídols per part de les empreses no hi deixen d’haver persones darrera d’aquestes màquines. En aquest sentit, alguns dels actors i actrius que interpreten els papers, tot i que no sigui constantment, asseguren per activa i per passiva que els sous no s’equiparen al que realment acaba cobrant la companyia per les campanyes que fan aquests influencers virtuals. I és que segons estimen les estadístiques consultades pel mitjà Rest of World, els actors darrera dels personatges treballen unes quatre o cinc hores al dia, 22 dies el mes.

Instagram també és un terreny per conquerir

Més de 130.000 seguidors a Instagram, jove, guapa i sobretot sense polèmiques. Així és Rozy, la influencer virtual sud-coreana de més èxit al país. La idea de crear Rozy surt d’una companyia anomenada Sidus Studio X que han aconseguit, tal com ells mateixos descriuen a la seva pàgina web, “fer que Rozy faci tot allò que un humà no pot fer”. Així doncs, aquesta influencer no només no deixa mai de crear contingut a la xarxa sinó que s’acaba convertint en la millor aliada per les marques.

Imatge del perfil d’Instagram de Rozy, la primera influencer virtual

Rozy funciona de manera similar a Luo Tianyi, és a dir, hi ha una actriu que “dona vida” al personatge, però el control és única i exclusivament de la companyia. D’aquesta manera, hi ha vegades que la companyia crea una imatge de Rozy des de zero, és a dir, sense cap classe de motlle -que seria l’actiu- i d’altres vegades, depenent de la dificultat de capturar de manera artificial la imatge, s’incrusta el cap de Rozy a una imatge de la model o actriu que l’interpreta. “Moltes grans empreses de Corea volen utilitzar Rozy com a model”, diu Baik Seung-yup, el director general de Sidus Studio X durant una entrevista a la CNN. “Aquest any, esperem arribar fàcilment a més 1,52 milions de dòlars en benefici, només amb Rozy”.