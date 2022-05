La ‘influencer’ catalana Aretha Fusté, hospitalitzada a Bali

Aretha Fusté és una de les influencers catalanes amb més repercussió a les xarxes socials. Amb mig milió de seguidors en el seu perfil d’Instagram, la barcelonina agrada molt per la seva simpatia i naturalitat. Ella va ser una de les primeres en parlar obertament dels problemes de salut mental que arrossegava, els que van empitjorar quan va morir la seva estimada gossa. Divertida i sense pèls a la llengua, es treballa molt cada post i campanya. Ha estat imatge de marques de roba, complements i cosmètica molt aclamades. Ara bé, si els seguidors es mantenen fidels al seu canal és pel contingut que ofereix sempre que marxa de viatge.

Aretha Fusté, ingressada a l’hospital de Bali

La jove ha viatjat per tot el món, unes aventures que detalla i mostra en el seu perfil. Comparteix fotografies increïbles de sessions de fotos en alguns dels racons més coneguts de la ciutat en la que es trobi, dona recomanacions de restaurants i també de platges poc turístiques. El seu darrer destí? Bali, un dels seus paradisos preferits tal com ha confessat més d’una vegada. El problema és que, en aquesta ocasió, el viatge no ha començat amb bon peu… més aviat tot el contrari.

Acabava d’arribar, acompanyada de la seva parella, quan començava a sentir-se malament. Aretha havia acudit a l’illa asiàtica per feina, però havia de cancel·lar totes les reunions i sessions de fotos per córrer cap a urgències. Mai no t’esperes que et passi una cosa així quan marxes fora, una visita a un centre hospitalari estranger que sempre és complicada. Però què li passava? Bàsicament, que s’havia esgarrapat la còrnia i tenia una ferida que necessitava atenció mèdica urgent.

Ella mateixa ho explicava a través del seu perfil d’Instagram: “Divendres a la nit, en el nostre primer dia a Bali, vam haver d’anar a l’hospital d’urgències. Em van dir que tenia una ferida molt profunda a la còrnia i he hagut d’estar tots aquests dies en repòs absolut i amb medicació. Quin és el problema? Que jo faig servir lentilles sempre, cada dia, ja que no veig gens bé. Tinc cinc diòptries en cada ull i, òbviament, per cicatritzar bé la ferida he d’estar dues setmanes sense lentilles. Això, per mi, és un gran problema perquè m’he vingut de viatge a Bali sense ulleres i no veig res… Sí, ho sé, he estat idiota”.

Aretha, a l’hospital amb problemes oculars | Instagram

La influencer catalana, amb problemes de visió

És per això que des de l’hospital han hagut de demanar un taxi i preguntar-li si coneixia alguna òptica en la que pogués comprar-se unes ulleres graduades per poder veure durant la resta de dies que els hi queden a Indonèsia. Afortunadament, han pogut trobar un lloc que l’ha atès bé, ràpidament i a bon preu: “El conductor ha rigut molt perquè s’ha adonat que no veig res sense ulleres. En mitja hora m’han fet les ulleres i aniré així perquè no puc portar lentilles. Ens quedarem uns dies més perquè hem perdut dos dies sencers i tenim molta feina a fer, no hem pogut fer pràcticament res”.

Aretha haurà de dur ulleres | Instagram

Ara ja pot fer vida més o menys normal, encara que ha de continuar amb el tractament, no posar-se les lentilles i intentar no tocar-se els ulls. Almenys pot començar a fer la feina que tenia pactada, la que ha hagut d’endarrerir per culpa d’aquest problema de salut inesperat i molt molest. En les seves primeres hores de llibertat fora de l’hospital, la jove influencer catalana ha aprofitat per fer-se un bany a la piscina de l’hotel que ha vingut acompanyat d’una sorpresa, ja que ha vist que permetien que els gossos es banyessin. El viatge no ha engegat gaire bé per a l’Aretha, però confia que els pròxims dies siguin més tranquils i productius.