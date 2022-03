Una start-up catalana troba el ‘match’ perfecte entre empreses i influencers

El màrqueting digital és una de les estratègies més utilitzades per les marques. Gràcies a l’aparició dels creadors de contingut amb finalitats comercials -més coneguts com a influencers– moltes companyies venen els seus productes a través de les xarxes socials. Davant d’aquest gran mercat, Space Media, una companyia catalana, va decidir apostar per aquests nous proveïdors i a través d’una plataforma web s’encarrega de crear les connexions necessàries entre marques i creadors de contingut, tenint en compte les necessitats d’ambdós costats de l’equació.

“Intentem donar una eina senzilla per resoldre els conflictes que pot generar l’influencer marketing“, explica Álex Garcia, fundador de la companyia. Juntament amb el seu germà, Marc Garcia, van llançar-se al mercat del comerç a les xarxes i des de fa tres anys inverteixen en tecnologia per poder posicionar la seva plataforma. “Space Media ho vam posar en marxa fa dos mesos“, recorden els germans. Des de llavors, centenars d’influencers i empreses han utilitzat la seva solució per crear les campanyes: “De moment, estem tancant un projecte al dia“, somriu orgullós Álex Garcia.

El funcionament de Space Media és senzill. La plataforma té dues classes de potencials clients: les marques i els creadors de contingut. Pe que fa al primer grup, ja tenen unes 700 empreses adherides a la seva plataforma. Aquestes tenen dues opcions per connectar amb els influencers. La primera és posar un anunci sobre la classe de projecte que volen fer i els creadors de contingut poden presentar les seves ofertes. L’altra opció per a les empreses és buscar el perfil de creador que més els encaixi amb el projecte i contactar-lo directament a través de la plataforma de Space Media: “Cuidem bé els vincles, és a dir, intentem fer el match perfecte en termes de valors i alineació de temes”, especifiquen els fundadors.

Álex Garcia, un dels dos germans fundadors de Space Media i director general de l’empresa

En el cas dels influencers, la situació és una mica diferent. De moment tenen uns 500 creadors de contingut que utilitzen la plataforma per oferir els seus serveis. En aquest sentit, ells estan agrupats per temàtiques i acorden amb les marques els projectes que volen. “També són ells qui posen el preu del seu servei i diuen què estan disposats a negociar”, explica Garcia. A més, estan dividits per temàtiques, cosa que converteix la plataforma en un aparador d’influencers on les marques poden triar.

El model de negoci de la companyia és un model de subscripció, és a dir, tant els influencers com les marques paguen per posar el seu perfil públic. Tot i això, com expliquen els germans Garcia, ells s’encarreguen de fer un seguiment de tot el projecte, així com de suggerir quines serien les col·laboracions perfectes, però en cap cas s’encarreguen dels preus o la negociació. “Ens mantenim al marge i no influïm en el que es paga als creadors de contingut”.

Tothom pot ser influencer?

Space Media té una política restrictiva a l’hora d’acceptar creadors de contingut. En aquest sentit, la plataforma està únicament dirigida a influencers professionals, és a dir, persones que es dediquen a promocionar productes a les xarxes com a feina estable. Això –afirmen els fundadors– “els ha portat algun problema”, ja que són més els requisits que ha de complir un aspiranr per entrar a formar part de la nòmina d’influencers de la companyia: “Creiem que hi ha altres empreses que poden acollir millor altres perfils, però nosaltres en busquem un de més professional”, matisen els germans Garcia.

Pel que fa a les empreses, el criteri és diferent. “No existeix el límit per treballar amb nosaltres com a marca, però si que creiem que ha de tenir un aparador digital“, explica Marc Garcia. D’aquesta manera, Space Media no tanca la porta a cap empresa que vulgui fer promoció a través de xarxes, però sí que han de tenir alguna classe de presència a internet perquè pugui ser efectiva la campanya: “Es tracta de fer match amb sentit i que sigui beneficiós per a les dues parts”, assegura Álex Garcia.