Retencions, cues i aglomeracions: Així arranca el cap de setmana a l’AP-7

Els caps de setmana d’agost solen ser els que més trànsit acumulen a les carreteres catalanes. És per això, que no sorprenen les cues i retencions a la ja més que transitada AP-7. En concret, aquest dissabte, ja s’acumulen uns 45 quilòmetres de retencions on destaquen els 18 quilòmetres de circulació lenta i aturades entre Castellví de Rosanes i Sant Cugat del Vallès, en direcció Tarragona; i els 16 quilòmetres de retencions entre Cardedeu i Mollet del Vallès, en direcció Girona.

Una imatge de l’AP-7 / ACN

En paral·lel, el Servei Català de Trànsit, ha anunciat que també hi ha 7,5 quilòmetres de congestió a l’AP-7 a la Jonquera per accedir a França i uns 5 quilòmetres de cua per un accident sense ferits a Mont-roig del Camp, cap a Castelló de la Plana. Però no només a l’AP-7, sinó que també sobresurten altres incidències viàries com els 7,5 quilòmetres de retencions a l’N-II a la Jonquera o els 4,5 quilòmetres d’aturades a la C-32 a Sitges. A part, també hi ha uns 3 quilòmetres de circulació lenta a la C-63 a Lloret de Mar, 3 quilòmetres de cua a la C-32 a Argentona o 2,5 quilòmetres de congestió a l’N-260 a Llançà per anar a Portbou.

Una sortida amb retard

Les operacions fugida de les grans ciutats catalanes, sobretot de Barcelona, comencen els divendres a la tarda. Tot i això, a causa del mal temps d’ahir i d’alguns ruixats en hores molt concretes, alguns d’aquests viatges es van haver d’aplaçar. Aquest podria ser un dels motius pels quals aquest dissabte està sent un dels més transitats dels últims mesos d’estiu. També cal recordar que l’entrada de l’agost és un dels moments on més persones comencen a tenir vacances i marxen a les seves segones residències, de normal situades a la costa. Aquesta també seria una explicació de les retencions que s’estan patint i segons el Servei Català de Trànsit, se seguiran patint duran tot el dia d’avui.