Canvi radical: Quines comarques es troben en alerta per ruixats imminents?

Les prediccions meteorològiques d’aquest estiu estan sent molt turbulentes. No ens acostumem a la calor que el temps canvia i arriben els ruixats i cada setmana hi ha una predicció diferent. Venim d’una onada de calor i ara toca pluja, però segons el Servei Meteorològic de Catalunya, anirem un pas més enllà i comencen les alertes per pluges fortes a l’entrada d’aquest cap de setmana. Tot i que aquest divendres al matí ja es començaran a veure alguns núvols al Pirineu i les comarques del nord de Catalunya, a la tarda les pluges deixaran pràcticament tota Catalunya plena d’aigua, amb una quinzena de comarques en alt risc per fortes pluges, tempestes i ruixats. Les temperatures, però, continuaran a l’alça, sense baixar dels 30 graus en cap moment de tot el cap de setmana.

L’interior de Catalunya patirà les conseqüències d’aquesta pluja imminent el divendres a la tarda. Des del Ripollès fins l’Alt Camp, passant per el Barcelonès i el vallès Occidental, totes les comarques veuran com les pluges esguerren qualsevol pla a l’exterior el divendres a la tarda. En concret, els ruixats es concentraran a la capital catalana i també al Vallès, tot i això durant la tarda s’aniran estenen per cCatalunya. Tot i que no es desplomaran les temperatures, si que hi haurà risc d’inundacions per les quantitats d’aigua que podrien arribar a caure en poc temps. Pel que fa a la resta de Catalunya, hi haurà ruixats, però més moderats, sense tant de risc. En tot cas, el Meteocat alerta d’aquests ruixats imminents i demana precaució a la població.

Aquesta tarda s'esperen ruixats acompanyats de tempesta al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'oriental, i altres punts de l'interior del quadrant nord-est. A més, hi ha la possibilitat que localment siguin de forta intensitat.

Més informació a:https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/9JYdkHxwcc — Meteocat (@meteocat) August 4, 2022

Però l’inici del temporal començarà abans a les comarques del Pirineu on aquest dijous ja estan notant les conseqüències d’aquests ruixats. Tal com ha predit el Servei Meteorològic català, al Pirineu els ruixats han començat aquest migdia i s’espera que duri fins demà divendres a la tarda, quan ja s’estendrà la pluja per totes les comarques d’interior. Tampoc es descarta, però, que algunes gotes arribin a la costa, tot i que no hi ha tantes probabilitats. De fet, el Ripollès, Berguedà, la Garrotxa i Osona són les comarques que notaran els primers ruixats, però la pluja continuarà baixant fins arribar a l’Alt Camp a principis de la tarda d’aquest divendres.

De la pluja al sol en unes hores

Pels amants de la muntanya o la platja, però, la pluja donarà una treva durant el matí de dissabte. De fet, les temperatures tornaran a regular-se i la pluja deixarà de ser un impediment per fer activitats. En aquest sentit, sembla ser que els ruixats cessaran a partir de dissabte al matí, quan el Meteocat indica que la situació tornarà a ser de sol a tot Catalunya. Així doncs, els ruixats només afectaran durant una tarda. Pel que fa a les temperatures no hi haurà diferència entre el divendres amb els ruixats o el dissabte amb el sol. Tanmateix, les comarques de l’interior -que són les que més patiran les pluges de divendres- amb prou feines notaran la diferència de temperatures.

Tot i això, dissabte a la tarda els núvols tornaran a aparèixer a les comarques de l’interior de Catalunya, fent que desaparegui el sol, però aquesta vegada afectarà de manera notòria les temperatures. En aquest sentit, les comarques de l’interior passaran d’estar per sobre els 35 graus. Per tant, la conclusió principal del cap de setmana és que el temps canviarà de matí a tarda, començant per ruixats divendres, amb una petita treva de sol dissabte al matí i ennuvolant-se altra vegada dissabte a la tarda. Pel que fa a la resta del cap de setmana es temperatures seran regulars amb núvol i sol durant tot el diumenge.