Alerta per pluges intenses a diferents indrets de Catalunya

Alerta per pluges intenses a diferents ubicacions de Catalunya, i és que Protecció Civil ha activat la prealerta del pla d’emergències Inuncat del migdia fins aquesta nit. S’esperen pluges intenses, que anirien acompanyades de calamarsa i ratxes de fort vent, a diferents comarques situades al Pirineu, Prepirineu i a la Catalunya Central.

Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja



Dg. 12:00 TU a 24:00 TU



Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



Grau de perill màx. 2/6

Afecten a 11 comarques diferents

De fet, estan en prealerta fins a 11 comarques diferents. Concretament, són el el Solsonès, el Berguedà, Osona, el Ripollès, el Moianès, el Bages, l’Anoia, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i la Noguera es mantindran en avís moderat de les 12 a les 18 hores. La intensitat de les pluges poden acumular pràcticament uns 200 mm en 20 minuts.

Pel que fa a la resta del país, el servei de meteorològic de Catalunya espera temperatures més aviat de calor i sol radiant, amb alguna excepció com el Baix Ebre i el Baix Camp, on es preveuen núvols i algun petit ruixat. A la Conca de Barberà i a la Garrotxa, també es preveuen ruixats de petita intensitat, així com al Pla de l’Estany.

Aquesta tarda s'esperen xàfecs a punts del Pirineu, Prepirineu i Catalunya central.

A la costa, temperatures estables

A la costa s’esperen temperatures estables. A tall d’exemple, a comarques com el Barcelonès o el Garraf, s’esperen unes màximes de 28 graus i sense cap possibilitat de precipitacions. A comarques que són més de l’interior, com ara el Baix Penedès o l’Alt Penedès, tampoc s’esperen precipitacions, tot i que, per exemple en el cas de Gelida, es preveu un migdia ennuvolat i amb unes màximes de 33 graus.

A les comarques gironines poden caure-hi petits ruixats amb molt poca intensitat. Sobretot a l’Alt Empordà i al Gironès, tot i que al Baix Empordà s’esperen temperatures molt similars a les de Barcelona.

Imatge de l’extinció de l’incendi de Vilada (Berguedà)/ Ajuntament de Vilada

Temporada d’incendis

Tot plegat arriba després d’una setmana on han caigut forts ruixats com és el cas del municipi del Garraf Sitges. Tot i aquestes últimes precipitacions, es tracta d’un estiu calorós i amb molta sequera, fet que ha provocat greus incendis com el de l’Empordà o el del Bages.