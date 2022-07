Fiasco amb les noves furgonetes dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra

Els mecànics dels Mossos d’Esquadra tenen feina. Les flamants furgonetes Volkswagen Krafter han de passar pel taller per aixecar-ne la suspensió perquè topen amb les voreres i les defenses davanteres són febles. Així ho han denunciat comandaments i agents operatius de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra, les unitats d’ordre públic esteses per tot el país i que utilitzen aquest tipus de vehicle que ha entrat en fase de renovació.

Aquesta va ser una de les queixes més emfasitzades en la reunió del passat 22 de juny de la subcomissió de materials de la policia catalana. Una entitat que valora, avalua, analitza i calcula les necessitats de material de les diferents unitats dels Mossos d’Esquadra. Però no tot van ser males notícies. Fonts dels participants en la reunió asseguren que els responsables del cos es van comprometre en l’objectiu que tots els agents tinguin la nova uniformitat el proper 31 de desembre. De fet, ja s’han portat a terme, gairebé cinc mil amidaments. Els casc dels agents de les unitats trànsit, les fundes de les armilles i les botes tàctiques omplen el full de material pendent.

El material d’ordre públic, amb problemes

La comissió celebrada, on també hi participen els sindicats policials per vetllar pel compliment dels compromisos, va posar especial èmfasi en les unitats d’ordre públic. En concret, en les botes tàctiques. De moment, no s’ha trobat el calçat ideal ni per als membres de les ARRO ni per a la Brigada Mòbil (Brimo), la unitat d’elit de l’ordre públic. Una qüestió que ja fa temps que s’arrossega i que porta de corcoll l’intendent Josep Saumell per trobar una bota a satisfacció de tothom, fins i tot dels comptables del departament d’Interior.

Un dels punts claus és la mobilitat de les unitats d’ordre públic. La direcció general de la Policia va licitar, en un contracte de rènting, un lot de 42 nous vehicles per a la Brimo i les ARRO: 18 Mercedes Benz Sprinter, 19 Volkswagen Crafter i 5 Ford Ranger. Uns models que incloïen vehicles de control de masses, de protecció de béns, de comandament i d’assegurança i obtenció de la prova. Les furgonetes, tot un símbol de les unitats antiavalots i que van ser presentades en societat, les subministra Fraikin. Al capdavall, feia 10 anys que s’havia de renovar la flota.

Els lots de les furgonetes comprades per Mossos d’Esquadra per ARRO i Brimo/QS

Si bé membres de la Brimo asseguren que amb les Mercedes noves no tenen cap problema important, més enllà que la capacitat de passatgers s’estimarien més que fos de set i no pas de sis, no passa el mateix amb les Volkswagen de l’ARRO, que toquen amb qualsevol vorera. “Un problema força emprenyador”, asseguren fonts de la unitat. “Maniobrem molt i en situacions de vigilància hem de posar els vehicles en zones més elevades de la calçada, i ja no en parlem si es tracta d’una contenció o una dispersió”, apunten.

Els responsables de la planificació tècnica dels Mossos, però, repliquen que ja s’han posat les piles. En aquest sentit, s’han compromès a “reforçar la suspensió per aixecar-les una mica” i poder esmenar, en la mesura del possible, el problema. També s’han compromès a arreglar un altre problema que sí que afecta tant l’ARRO i com la Brimo, que són les defenses davanteres de les furgonetes. De fet, informen que estan provant una nova defensa davantera, més lleugera i resistent. La que hi ha instal·lada ara no és prou sòlida per resistir els embats al quals poden ser sotmesos aquests vehicles.

Agents de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra sense identificació al davant en un dispositiu/Quico Sallés

La nova uniformitat

Pel que fa a un dels canvis més esperats, la uniformitat, les dades són més optimistes. De fet, és una de les obsessions del comissari cap del cos, Josep Maria Estela, que considera el canvi d’uniforme essencial per a la renovació de la policia, com ho és el canvi d’estructura. Sobretot com a efecte psicològic. A finals de juny, ja s’havien fet prop de 5.000 amidaments, i la previsió és que els nous uniformes arribin a cada destí com a màxim el 31 de desembre. Ara bé, encara no s’ha detallat quina data en concreta donarà la direcció general de la Policia per estrenar-la, però tot apunta que seria ja cap a la primavera de l’any 2023, coincidint precisament, sempre que surti tot sobre programa, amb l’arribada dels nous vehicles policials.