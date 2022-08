Nova alerta per una possible onada de calor aquesta setmana

El cap de setmana ha estat marcat pels ruixats intermitents arreu de Catalunya. Sembla, però, que aquesta pluja vindrà acompanyada d’una forta onada de calor, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest sentit, el Meteocat avisa què les temperatures pujaran altra vegada, amb màximes de gairebé 40 graus a gran part del país. Amb aquesta, ja hi haurà hagut tres onades de calor a Catalunya d’ençà que va començar l’estiu. Tot i això, també s’esperen ruixats a alguns punts del país aquesta tarda de dilluns, segons el mateix Meteocat.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dc. 12:00 TU a 18:00 TU



➡ Llindar que es pot superar: temperatura màxima extrema



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/DOPZnn8mpF — Meteocat (@meteocat) August 1, 2022

El Servei Meteorològic ha alertat del perill d’una nova pujada de les temperatures aquest dilluns. Així doncs, es demana precaució màxima a la ciutadania pel sobtat canvi de temps. Tot i que aquesta tercera onada de calor no serà tan impactant com les dues anteriors, si que és cert que hi haurà algunes comarques que es trobaran en altera màxima per arribar a les temperatures màximes durant tota la setmana, amb una mitjana de 37 graus. De moment, hi ha 8 comarques que podrien quedar afectades per aquestes altes temperatures, però no es descarta que s’estengui a tot el territori.

Pluja i sol, la combinació de l’estiu

D’altra banda, però, el mateix Meteocat també ha alertat de ruixats en algunes zones de Catalunya durant la tarda de dilluns, el que implica que no només pujaran les temperatures sinó que en alguns municipis hi cauran ruixats d’uns 30 minuts, aproximadament, típics de l’estiu. De fet, hi ha 14 comarques afectades pels possibles ruixats. Així doncs, sembla ser que la pluja no ens acaba d’abandonar del tot, i no serà fins a mitjans de setmana quan començaran les temperatures extremes. És per això que el Servei Meteorològic ha assegurat que es necessita precaució, ja sigui per les tempestes com per les altes temperatures.