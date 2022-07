Quines comarques tindran més pluja el cap de setmana del 30 i 31 de juliol?

El canvi de temps s’acosta i de cara el cap de setmana s’anirà intensificant la pluja. La calor i el sol comencen a tenir els dies comptats a Catalunya i van sent substituïts, almenys de moment, per una pluja que anirà augmentant a partir de dijous. Tot i que el canvi de temps afectarà tot el país, hi haurà algunes comarques on plourà més i on patiran forts ruixats i, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s’hi activarà l’alerta per pluges fortes. En concret, l’aigua es concentrarà en comarques gironines, sobretot el Ripollès i la Garrotxa.

Aquest dimecres s’han pogut veure les primeres destrosses pels forts ruixats que s’han patit a la comarca del Garraf. De fet, hi ha hagut imatges de carreteres malmeses i grans remogudes de terra, i el servei meteorològic ha decretat l’estat d’alarma per pluges fortes. Es preveu doncs, que la pluja es concentri al nord de Catalunya i algunes comarques d’interior. De fet, es podran viure xàfecs entre dimecres i divendres on se superin els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora acompanyats de tempesta i, en alguns casos, de calamarsa. Tot i això, al cap de setmana s’espera que les pluges vagin disminuint amb ruixats més aïllats als Pirineus.

Temperatures altes i fortes pluges

A finals d’aquesta setmana la puja començarà a intensificar-se per tot Catalunya, ja que no hi ha indicis que el país se salvi dels ruixats. Així doncs, sembla ser que no es podrà gaudir de sol i platja en els pròxims dies. I fins i tot en llocs i moments que no hi hagi pluja, tampoc es veurà gaire el sol. En aquest sentit, el Meteocat anuncia que els núvols estaran presents en totes les comarques de Catalunya i s’intensificarà l’aigua en els extrems del país, sobretot al sud i el nord del territori. No serà fins la primera setmana d’agost que es tornaran a recuperar els dies assolellats, però de moment no s’esperen les temperatures altíssimes que es vivien la setmana passada en plena onada de calor.

Un ciclista i diversos turismes sota la pluja a l’Avinguda Paral·lel de Barcelona aquest estiu | ACN

Tampoc no hi ha indicis que baixin de manera extrema les temperatures. De fet, tal com apunta el Meteocat, es veuran unes temperatures molt més moderades que les de la setmana passada -quan els termòmetres marcaven 40 graus- i les màximes es trobaran entre els 30 i els 35 graus. En el cas de les temperatures mínimes, tampoc fan patir de manera exagerada, ja que no baixaran en cap cas dels vint graus.

La preocupació pel canvi climàtic

Les temperatures d’aquest estiu estan despertant una gran preocupació pel canvi climàtic a causa de les fortes oscil·lacions de les últimes setmanes. En aquest sentit, la setmana passada es parlava d’alertes per onada de calor, amb temperatures de més de 40 graus a tot el territori. I no ha passat ni una setmana i veiem com aquestes temperatures es desplomen -no de manera molt pronunciada– i apareixen els primers ruixats, una situació que no sol ser normal en el clima del mediterrani.

El canvi climàtic no només està comportant canvis de paisatge en molt poc temps, sinó que també fa que preveure el comportament del temps sigui més complicat. A més, aquesta oscil·lació també pot provocar problemes de salut, ja que en molts casos les canvis de temps extrems acaben passant factura al nostre cos. Fa dos anys, Mar Gómez, responsable de l’Àrea de Meteorologia de Eltiempo.es assegurava que hi havia persones meterosensibles, és a dir, que els canvis de temps els afectaven la salut. Potser no cal pensar en una malaltia, però no és cap secret que la poca prevenció als canvis de temps bruscos pot provocar refredats o d’altres virus poc perillosos.