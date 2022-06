Un Sant Joan a la carretera: les retencions continuen a l’AP-7

Les retencions marquen els viatges dels dies festius com aquest divendres, Sant Joan. Tot i que l’operació sortida va començar ahir, que era la revetlla, encara hi ha molts cotxes aturats a les carreteres a causa de que la festa hagi coincidit amb el final de la setmana i, per tant, s’hagi convertit en un pont. En paral·lel, però, hi ha bones notícies i és que el Servei Català de trànsit ha anunciat que la revetlla de Sant Joan ha estat una nit sense morts a les carreteres catalanes.

Així doncs, la segona fase de l’operació sortida de Sant Joan registra les primeres retencions aquest divendres. Al migdia hi ha ja uns 30 quilòmetres d’aturades, sobretot a l’AP-7. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha sis quilòmetres de retenció entre Mollet i la Roca del Vallès, en sentit Girona; tres quilòmetres més de cua a Vilalba Sasserra i set quilòmetres de retenció a Sant Celoni en sentit Girona.

Control d’alcoholèmia a Barcelona | Europa Press

Com sempre i tal com ha indicat el Servei Català de Trànsit, les retencions es concentren a l’autopista, ja que ara que no és de pagament, ha incrementat l’afluència d’aquesta carretera. Tot i això, no només hi ha caravanes a l’AP-7, sinó que les carreteres també estan col·lapsades. També hi ha lentitud i aturades en vuit quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en sentit Tarragona. A la C-32, alternativa al tram nord de l’AP-7 hi ha un quilòmetre de retenció a Tordera, en sentit nord. També a la C-35 i la C-65 hi ha uns sis quilòmetres de cua a Llagostera, en direcció a les platges. I és que, des de les 15h de dijous i fins a aquest divendres al matí han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona 305.762 vehicles, dels 450.000 previstos fins a les 15h d’aquest divendres.

Sense morts, però amb multes

Tot i que ha estat una revetlla sense cap mort a la carretera, la policia sí que ha hagut de parar conductors i fer test d’alcoholèmia on hi ha hagut persones que han donat positiu. Pel que fa a aquest controls de trànsit, s’han fet 2.292 lectures d’alcoholèmia en 62 punts de la xarxa viària, de les que 254 ha estat positives (un 11% del total), 24 de tipus penal. Altres 40 conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.