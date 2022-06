Últimes hores per comprar un bitllet de loteria de La Grossa de Sant Joan

Com cada divendres La Grossa té preparat el seu premi, tot i això, el d’aquest divendres és diferent, ja que al ser el dia de Sant Joan, el premi incrementa. De fet, amb La Grossa del divendres Especial Revetlla es poden guanyar 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets premiats. Fins aquesta nit no es farà el sorteig, així que encara hi ha temps per comprar el bitllet als llocs habituals o per internet. Concretament es tancaran les taquilles a les 20:30h d’aquesta nit.

El sorteig de La Grossa de Sant Joan / la Grossa

La Revetlla de Sant Joan és un moment de celebració per a tots els catalans. És per això, que La Grossa ha aprofitat per millorar el seu premi en aquest festiu. D’aquesta manera, els catalans opten a un premi molt més gran del que hi ha normalment en el sorteig. A més, hi ha tres guanyadors. Un primer sorteig que correspon al primer premi, un número de cinc dígits; un segon sorteig que correspon al segon reintegrament, amb un número s’un dígit entre el 0 i el nou; finalment un tercer sorteig corresponent al tercer reintegrament, amb un dígit d’entre el 0 i el nou, igual que el segon.

Un sorteig completament digital

La Grossa de Sant Joan és completament digital, és a dir, els bitllets s’imprimeixen directament des dels terminals en els punts de venda de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya en el moment de fer la compra, i/o també es poden comprar a través dels suports digitals, és a dir, la pàgina web o la aplicació. D’aquesta manera, el sorteig és més sostenible, ja que no hi ha tanta impressió de paper que acaba no utilitzant-te a causa dels bitllets que no són comprats. Així doncs, cada bitllet que té el seu propietari és imprès, el que provoca molt més estalvi que en les edicions anteriors.