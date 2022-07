Nou dissabte de col·lapse a les carreteres catalanes: l’AP-7, un malson

L‘AP-7 ha tornat a ser el focus de totes les mirades aquest dissabte perquè, de nou, està sent un malson per als conductors. Des d’aquest dissabte al matí hi ha circulació molt complicada en aquesta via tan transitada, com ja comença a ser costum en aquesta autopista. De fet, l’AP-7 acumula ja el triple de morts que el 2019 i un 70% més d’accidents greus. L’explicació podria ser la retirada dels peatges l’1 de setembre de l’any passat, que ha augmentat l’afluència en aquesta via, però molts usuaris asseguren que el principal problema són els camions, que fan avançaments perillosos i protagonitzen bona part dels accidents.

Un accident d’un vehicle que ja ha estat retirat ha provocat retencions a Vilafranca del Penedès en sentit sud cap a Tarragona. La circulació és molt densa en aquesta zona, on a hores d’ara hi ha un col·lapse de quatre quilòmetres. Aquest accident ha obligat a tallar un carril, el que ha complicat la situació a la zona. En l’altra direcció, en sentit Girona, també és complicat circular per aquesta via. Des d’aquest matí a l’alçada de la Roca del Vallès hi ha retencions de consideració, igual que a Maçanet de la Selva i Cardedeu.

Altres vies congestionades aquest dissabte

En paral·lel la situació també és complicada a altres carreteres. Hi ha un quilòmetre de retencions a l’AP-2 que podria créixer a l’Albi, a la demarcació de Lleida, per l’incendi d’un vehicle. La circulació també és molt complicada a Llagostera en direcció Platja d’Aro, a la C-35 i la C-65, per la quantitat de vehicles que es dirigeixen a les platges de la Costa Brava per mirar de refrescar-se davant d’aquesta onada de calor extrema. Més a prop de Barcelona, al Maresme, també hi ha circulació densa. Concretament a la B-20 a Montgat en direcció nord.