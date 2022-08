Mor l’actiu Anne Heche després d’un greu accident de cotxe

L’actriu Anne Heche ha mort a l’hospital una setmana després del seu ingrés a causa de les ferides greus que tenia després de patir un fort accident de cotxe a Los Àngeles. Ha estat la seva família qui ha decidit desconnectar-la dels suports vitals que la mantenien en vida. I és que l’actriu havia entrat en un coma induït, ja que l’estat en el que havia arribat a l’hospital era molt greu i no hi havia masses expectatives de que en sortís en vida. Heche, coneguda pels seus papers a Volcano o La cortina de fum s’hauria estavellat contra una casa per raons que encara s’investiguen.

En un comunicat aquest divendres, la família demanada respecte pel dol, ja que pràcticament tenien clar que no sobreviuria. Una setmana després de l’accident, el representant de l’actriu assegurava assegurava que la família no esperava que es recuperés de la lesió cerebral que tenia. “Desgraciadament, l’Anne va patir una ferida anòxica cerebral severa i continua en coma en situació crítica. No s’espera que sobrevisqui”, ha explicat en el comunicat. Així doncs, han optat per desconnectar-la del suport vital, ja que no hi havia cap indici d’activitat cerebral com perquè es pogués recuperar.

Una carrera amb èxits

Heche va començar la seva carrera en la interpretació a les dotze anys, en un cafè teatre per a contribuir a la subsistència familiar. Als 17 anys es va mudar a Nova York i va participar en la sèrie Another World, un paper amb el qual va aconseguir un Daytime Emmy Award el 1991. Després del seu debut a la pantalla petita, va provar sort al cinema, sent el seu treball més destacat el que va protagonitzar amb la comèdia romàntica Sis dies i set nits (1998) al costat de l’actor Harrison Ford. Entre els seus treballs professionals també es troben Donnie Brasco (1997), Volcano (1997), al costat de Tommy Lee Jones, i La cortina de fum (1997), amb Robert De Niro i Dustin Hoffman. Un any després va participar en Psycho (1998), el remake de Psicosi, la clàssica pel·lícula d’Alfred Hitchcock.