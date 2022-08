Mor Olivia Newton-John, l’actriu de ‘Grease’, als 73 anys

L’actriu que interpreta a Sandy a la mítica pel·lícula Grease ha mort aquest dilluns als 73 anys. Així ho ha confirmat el marit d’Olivia Newton-John, en un missatge per les xarxes socials. L’actriu, molt reconeguda per ser la protagonista del film al costat de John Travolta, ha mort a causa del càncer de mama que portava batallant els últims 30 anys. En el seu missatge a les xarxes, el seu marit, John Easterling ha agraït l’acompanyament que ha rebut l’actriu no només en la seva mort sinó en tot el seu tractament.

Aquest dilluns ha estat un dia de dol en el món del cinema, Newton-John, una de les actrius més conegudes de Hollywwod pel seu paper com a protagonista de la pel·lícula taquillera Grease ha mort després de 30 anys batallant de manera activa contra el càncer de mama. Tal com ha explicat el seu marit, l’actriu ha marxat amb 73 anys i després d’una llarga lluita en la que “l’han acompanyat” tots els seus seguidors. Newton-John es va fer famosa per la pel·lícula Grease, on interpretava a la Sandy una jove innocent que s’enamorava del noi conflictiu de l’institut, el Danny, interpretat per John Travolta.

Les dolces paraules del marit

Easterling ha compartit una imatge de la seva dona i li ha regalat unes paraules a ella i a tots els seus seguidors en compartir la notícia: “L”Olivia ha estat un símbol de triomfs i esperança durant més de 30 anys compartint el seu viatge amb el càncer de mama. La seva inspiració curativa i la seva experiència pionera amb la medicina vegetal continuen amb el Fons de la Fundació Olivia Newton-John, dedicat a la recerca de la medicina vegetal i el càncer” Tot i això, també ha aprofitat el moment per recordar la fundació de la seva dona i ha assegurat que en comptes de regals, la gent ha de fer donatius. “En lloc de flors, la família demana que es facin donacions en la seva memòria a la fundació”, ha escrit el seu marit, en el comunicat en el compte verificat d’Instagram de la cantant.