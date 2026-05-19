John Travolta ha revolucionat el Festival de Cannes amb una aparició que ha deixat tothom amb la boca oberta. L’icònic actor de Grease ha sorprès moltíssim amb un aspecte increïble als seus 72 anys. Millor que mai, rejovenit i amb un aspecte d’aquells que no transmeten una sensació excessivament artificial. Des de la cirurgia estètica masculina se n’adonen que el concepte de rejoveniment en homes ha evolucionat molt, ja que ara no volen semblar una altra persona sinó mantenir l’harmonia facial, masculinitat i un aspecte descansat.
A aquesta conclusió arriba el cirurgià plàstic Marco Romeo, especialista en cirurgia facial avançada i rinoplàstia primària i secundària. Des d’El Món hem pogut accedir a l’anàlisi que fa del nou rostre de John Travolta, el que presenta uns canvis evidents que donen pistes dels tractaments o cirurgies que poden haver-hi al darrere.
Quins tractaments facials s’ha fet John Travolta?
En el cas de l’actor de Hollywood, l’expert considera que no s’hi aprecia un canvi radical sinó “una successió d’intervencions i manteniments realitzats durant anys”. Aquest especialista aplaudeix que no presenti l’aspecte excessivament artificial que sí que es veu en altres estrelles que s’han deixat captivar pel bisturí: “John Travolta no sembla hipercorregit ni excessivament farcit, cosa que normalment indica tractaments més conservadors i ben mantinguts”.
Entre els tractaments que creu que podria haver-se fet? Segurament, un lífting facial avançat que hauria combinat de tractaments de manteniment cutani i restauració de volum de manera controlada.
Ha canviat molt la manera d’operar-se, especialment pel que fa a la cara. Si abans l’objectiu era semblar jove fos com fos, encara que t’haguessin de reduir l’expressió o canviar radicalment els trets característics, ara s’intenta “preservar la naturalitat” i “evitar l’aspecte de cara operada” que estava tan de moda. Els secrets darrere de l’aspecte brutal i aplaudit d’un actor que ha reaparegut per la porta gran i amb molts comentaris positius.