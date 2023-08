Isabel Pantoja serà la primera convidada de la nova temporada d’El Hormiguero. L’anunci sorprèn, tenint en compte que pocs s’esperaven que Pablo Motos l’escollís a ella com a cara visible d’aquesta estrena tan esperada pels fans del programa. Cal recordar que enguany, el presentador tindrà competència directa per primera vegada. Telecinco vol posar fi al lideratge d’Antena 3 en aquella franja i, per aquest motiu, ha encarregat un programa nou que estarà liderat per Jorge Javier Vázquez. Anomenat Cuentos chinos, es tractarà d’un programa d’entrevistes molt similar al del seu competidor i s’emetrà a la mateixa hora.

La primera emissió d’El Hormiguero, com dèiem, ja té convidada. Ells mateixos han anunciat aquesta aposta en un vídeo que s’ha viralitzat perquè es veu la cara de Pablo Motos a una torrada, en un muntatge amb la cara d’Isabel Pantoja o en un quadre: “Tot són senyals, he de tornar-hi. Pablo, hem de parlar“, se la sent dir mentre sona de fons una música típica d’extraterrestres.

Vídeo promocional d’El Hormiguero molt original | Instagram

La cantant serà la primera convidada d’El Hormiguero | Instagram

Isabel Pantoja reapareixerà a televisió després d’una altra operació estètica

Aquesta reaparició televisiva d’Isabel Pantoja ve motivada per la seva necessitat de promocionar la gira pels 50 anys de la seva carrera en la qual està immersa. Els teleespectadors tornaran a veure-la a Antena 3 després d’uns quants anys lligada a la cadena rival. La veuran estranya, però, ja que l’artista ha aprofitat aquests dies d’estiu per passar per quiròfan. En l’últim concert a les Illes Canàries, de fet, són molts els qui s’han fixat en què la seva pell estava sorprenentment més tersa. L’explicació? El bisturí, és clar.

La revista Semana ha analitzat les imatges amb una experta en operacions estètiques que confirma que Isabel Pantoja s’hauria retocat. El que s’hauria fet tindria un cost de 4.000 €, així que no es tracta d’una simple punxada de Botox. Què creu la cirurgiana que s’ha fet? En analitzar les fotos de l’abans i el després, creu poder assegurar que Isabel s’ha sotmès al Total face, un rejoveniment facial complet sense cirurgia. Es tracta d’un tractament poc invasiu que “ataca la pèrdua de volum i la flaccidesa de la pell”: “És similar a un lífting, però sense cirurgia, que promet millorar la textura, lluminositat i finor”. En les fotos que ha publicat en el seu Instagram s’evidencia aquesta pèrdua miraculosa de les arrugues.

A més a més, també deixa caure que podria haver-se realitat un contouring facial amb àcid hialurònic i hidroxiapatita càlcica. Per tal d’eliminar la línia que es forma entre el nas i la boca, també s’hauria injectat àcid hialurònic. Finalment, hauria acabat aquest complet amb un tractament al coll per eliminar les arrugues que costa més de 1.200 €. Tot, per estar més que estupenda en la seva primera entrevista a televisió en bastant de temps.