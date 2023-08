Lester i Patricia Pérez tindran el seu primer fill en comú en els pròxims mesos. Així ho acaben d’anunciar en un vídeo que han publicat en el canal que tenen a Mtmad, la plataforma online de Mediaset. Els tertulians de televisió, que van fer-se famosos en la seva participació en La isla de las tentaciones, ampliaran la família amb un bebè molt desitjat.

D’aquesta manera, se sumen a la llista d’exconcursants del reality de Telecinco amb futurs bebès en camí. Els últims en presumir d’embaràs eren l’Hugo i la Lara, una de les parelles més estimades de les últimes edicions. En el cas del Lester i la Patricia, la notícia és encara més bona perquè ella havia patit un avortament quan començaven a sortir el 2021, una pèrdua que la va fer passar-ho molt malament. Ara està de quatre mesos, per la qual cosa està previst que donin la benvinguda al nen o nena a principis de l’any vinent. De moment no saben el sexe i tampoc no han tret a la llum els noms que es plantegen per posar-li al petit o petita.

La parella va casar-se el juliol del 2022, així que han trigat menys d’un any en decidir ampliar la família. En el vídeo d’anunci, se’ls veu a París en una escena molt tendre en què ella li comunica que està embarassada. I és que hauria estat ella sola qui hauria vist el test d’embaràs positiu durant una estada a Barcelona. Per tal de fer-ho especial, hauria convidat el marit a París i li hauria fet entrega d’una capsa amb el test a dins tot just davant de la Torre Eiffel. En aquestes imatges, se’l veu a ell quedant-se en blanc. Totalment en xoc i molt emocionat per la notícia en un instant que han volgut compartir amb els seguidors.

Així li va anunciar que seran pares | Telecinco

Patri i Lester, “molt feliços” per l’embaràs

“Estem molt feliços“, han reconegut. Han assegurat que aniran compartint l’evolució de la gestació a través d’aquest canal. No ha estat fàcil el camí fins aquí, per això: “Han estat uns mesos bastant durs, de pors i inseguretats. Lester ha estat molt pendent de mi, m’ha acompanyat a fer-me les analítiques i ecografies perquè ha estat complicat”. De fet, diu que s’havien plantejat no dir res sobre l’embaràs fins que naixés perquè tenien mal record de l’última experiència quan van perdre els bessons que esperaven.

Lester i Patri tindran un fill | Telecinco

Un dels membres de la seva família sí que sap el sexe del nadó que esperen, una persona a qui li haurien encarregat organitzar una festa de gender reveal molt de moda actualment en què revelen als pares si es tracta d’un nen o una nena. De moment, l’embaràs està anant bastant bé: “Es mou molt, no para de moure’s i és una passada“.