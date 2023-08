María del Monte ha viscut un autèntic malson en patir un robatori a casa quan ella era a dins. La cantant es trobava allà tranquil·lament amb la seva parella, la també artista Inmaculada Casal, quan un grup de persones encaputxades les assaltava. Es trobaven a la finca que comparteixen a Sevilla, la que ha acabat sent escenari d’una escena digna de pel·lícula.

Era el passat divendres quan la cantant de cobla vivia una situació molt desagradable, la qual ha confirmat davant dels micròfons d’Europa Press poc després de filtrar-se la notícia a la premsa. Aquest diumenge tenia un concert i, sorprenentment, ha volgut acudir-hi igualment. Ha estat llavors quan ha reconegut que encara es troba en xoc: “Sí, he patit un robatori a casa i s’ho han endut tot“.

Ha assegurat que els lladres no les van fer mal en cap moment, però això no impedeix que l’ensurt hagi estat molt i molt gros: “No hem estat víctimes de cap violència, estem bé. Lògicament, el que hem viscut, viscut està. Intentarem tirar endavant. El millor és que estem bé i no hem de lamentar cap desgràcia i això és el més important”.

No ha volgut donar més detalls perquè el robatori encara s’està investigant. Ara bé, ha volgut tranquil·litzar i dir que no s’han endut moltíssims diners: “A casa meva no acostuma a haver-hi grans quantitats de diners, però s’ho han endut tot. Us agraeixo molt que us hàgiu preocupat. Que estiguem bé és el més important, la resta no té importància. Això sí, no li desitjo a ningú el que he viscut“.

María del Monte pateix un robatori | Europa Press

Miguel Bosé també ha patit un robatori a casa aquests últims dies

Miguel Bosé, per la seva banda, també ha viscut un robatori similar fa pocs dies. El cantant es trobava a la casa de Mèxic amb els fills quan, de sobte, un grup de deu encaputxats armats entraven i els lligaven a una cadira per poder endur-se tot el que trobaven. Ell mateix va explicar què havia passat en un post d’Instagram que ha precedit a una denúncia davant la Fiscalia del seu país de residència. Considera que l’assalt va ser “molt estudiat i mil·limetrat”, un robatori que hauria durat dues hores en què ells no ho haurien passat gens bé.

“Divendres a la nit, un comando de deu subjectes armats va irrompre a casa meva. Ens van assaltar i ens van tenir lligats als meus fills, al personal de casa i a mi durant més de dues hores. Van endur-s’ho tot, cotxe inclòs, tot molt estudiat i mil·limetrat per fer-ho curt. Estem tots bé, els meus fills es van comportar com dos valents i admirables. Va ser tot molt tens, delicat i desagradable. Aquesta és l’única versió a la qual heu d’atendre. S’estan dient coses que no són certes, com habitualment alguns volen fer”, va explicar.

Amb tot, queda clar que els personatges famosos tampoc no es deslliuren de ser víctimes d’aquest tipus de robatoris i delictes. En el seu cas, a més a més, acostumen a perdre grans quantitats de diners. Ara les respectives autoritats judicials i policials hauran d’investigar dos casos similars i tan mediàtics com aquests. En els dos casos, els lladres s’haurien endut diners, joies i vehicles. Tot el que van poder aconseguir mentre els propietaris veien, indefensos, que no podien fer res per impedir-ho si no volien patir alguna mena de dany.

De moment no s’han filtrat més detalls d’aquestes investigacions, les que com és habitual es duran a terme en confidencialitat per tal de poder recopilar totes les proves necessàries per intentar atrapar els delinqüents.