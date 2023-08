Filtren per què Miguel Bosé continua amb problemes d’afonia greus

Migul Bosé continua amb problemes d’afonia i això ja comença a ser bastant estrany. Han passat uns quants anys des que se’l comencés a sentir amb la veu apagada i sense força, una malaltia que ell ha intentat curar sense gaire èxit. Expliquen fonts properes que s’ha sotmès a operacions i diversos tractaments per intentar esbrinar què li passa i com pot deixar de parlar amb aquesta veu afònica. Ara, el programa de Telecinco Socialité ha parlat amb una doctora experta que té una idea de què pot haver passat al cantant.

En l’última aparició pública de Miguel Bosé, tots ens adonàvem que torna a tenir aquesta manca de veu. Què podria haver-la causat? L’experta en veu Cristina Bandín explica quin diagnòstic fa ella després de veure les imatges: “És possible perdre la veu per una infecció en un queixal, ja que aquesta infecció pot provocar sinusitis”.

El cantant torna a tenir problemes d’afonia | Telecinco

La infecció en un queixal podria explicar els problemes d’afonia de Miguel Bosé

“La inflamació i l’excés de moc obstrueixen les vies respiratòries nasals i la respiració tendeix a ser a través de la boca, cosa que alhora provoca sequedat i dificultat la ressonància de la veu i això fa que soni apagada. Aquest excés de moc pot baixar a la gola i fa gargamellejar que irrita les cordes vocals, provoca fatiga vocal i afecta la claredat i projecció de la veu”, continua l’experta.

Tot el que li passa i tots els anys de problemes d’afonia per culpa de la infecció d’un queixal? El problema s’hauria agreujat perquè no s’hauria curat del tot aquesta infecció: “Si la ronquera persisteix i no millora, podríem parlar d’una disfonia psicògena. El tractament per a aquest tipus de disfonies consisteix en la teràpia vocal que es combina amb teràpia psicològica i té un bon pronòstic”.

Una experta analitza per què podria haver perdut la veu Miguel Bosé | Telecinco

Miguel Bosé continua arrossegant aquests problemes en la veu que tampoc no ajuden en la seva carrera musical, precisament. Fa poques setmanes el van veure en una clínica especialitzada de Mallorca, així que sembla que continua fent l’impossible per recuperar la normalitat en la seva veu.