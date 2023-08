Miriam Sánchez ha decidit ingressar voluntàriament en una clínica de salut mental. L’actriu i personatge del cor ha recaigut d’algunes de les seves addiccions i torna a patir problemes de salut greus que han forçat els metges a induir-la al coma per tal de poder sotmetre-la a diferents proves neurològiques.

L’última vegada que va parlar-se d’ella a televisió era el novembre del 2022 per explicar que havia estat acusada d’un delicte d’atemptat contra un agent en un local d’oci, una informació que ja deixava caure que alguna cosa passava amb ella. De fet, les darreres imatges que es tenen d’ella demostraven un canvi físic important i un deteriorament del seu estat.

Miriam Sánchez ha patit una recaiguda i un impactant canvi físic | Telecinco

Pipi Estrada explica com està Miriam Sánchez després de l’ingrés en una clínica

La guanyadora de Supervivientes té els familiars molt preocupats, però cap d’ells no ha volgut donar detalls sobre el seu estat. Qui sí que ha parlat al respecte ha estat Pipi Estrada, el periodista esportiu i pare de la seva filla. Ho ha fet en unes declaracions impactants a Fiesta, el programa de Telecinco dels caps de setmana en el qual col·labora.

I què ha dit? Bàsicament, ha explicat com ha anat tot i quina ha estat la cronologia dels fets: “La meva filla em va trucar el dia anterior a l’ingrés de Miriam i em va dir que estava preocupada perquè li estava dient coses estranyes. Li vaig dir que tingués paciència, però ella no podia més i va venir a casa meva. Va deixar la Miriam sola i, l’endemà, va ingressar a la clínica de manera voluntària”.

El tertulià reconeix estar preocupat per la seva exparella, però sobretot per la filla de 16 anys que tenen en comú: “Necessita la figura de la seva mare, així que aquí estarem per donar-li la força suficient. Espero que pugui tirar endavant perquè és una gran mare, una gran persona i es mereix tot el millor”.

Pipi Estrada explica què sap de la mare de la seva filla | Telecinco

L’entorn de Miriam Sánchez no vol parlar sobre el seu estat de salut i això estranya

Diu que s’ha assabentat de l’ingrés hospitalari de Miriam Sánchez a través de la nova parella d’aquesta, qui el va trucar per avisar-lo. Des de llavors, Pipi hauria estat trucant a gent propera a ella per saber com està i com evoluciona. El problema és que ningú no li diu res i aquest silenci no li agrada: “No entenc la raó d’aquesta incomunicació. Jo no tinc cap mena d’informació sobre ella i no sé quin pot ser el motiu. Només diré que crec que avui és un dia estrany, molt estrany. Vaig dir-li a la meva filla que truqués a la mare, però ha perdut el telèfon i no ha pogut fer-ho”.

Una altra de les periodistes de Fiesta ha assegurat que Miriam Sánchez va deixar de prendre la seva medicació fa un temps i que això podria explicar la recaiguda que hauria tingut. Sigui com sigui, Pipi Estrada ha volgut parlar bé de la mare de la seva filla: “Per ella sento respecte i admiració. M’ha donat una filla meravellosa que estima molt la seva mare. No entenc per què està passant això perquè realment tenia un camí meravellós”.

De moment tot són incògnites sobre l’estat de salut de Miriam Sánchez, també coneguda com Lucía Lapiedra, que estaria ingressada en una clínica de Madrid especialitzada en salut mental. Si ha sortit del coma induït o no encara no se sap, però és probable que algú acabi parlant-ne en algun programa de televisió o revista ben aviat.