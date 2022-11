Míriam Sánchez, detinguda per un atemptat contra l’autoritat

Míriam Sánchez torna a ser notícia en un moment complicat per a ella. La tertuliana de televisió hauria estat detinguda per un presumpte delicte d’atemptat contra un agent de l’autoritat. Els agents l’haurien portat a una comissaria de Madrid a la nit després d’una esbroncada amb l’ex en ple carrer.

El periodista esportista Pipi Estrada i Míriam estaven discutint públicament, quan ella esclatava totalment fora de si i acusant-lo de no ajudar-la. Hauria estat llavors quan hauria començat a retreure-li la seva actitud, el que ell no hauria permès. Els crits haurien estat tan forts, que molts van fotografiar-los i les imatges es van viralitzar.

I d’aquesta baralla, a una altra amb uns agents de policia. No s’han filtrat molts detalls sobre què ha passat exactament, però l’ABC ha pogut confirmar que Míriam Sánchez ha estat detinguda després d’agredir -presumptament- un agent de policia. El programa Fiesta, presentat per Emma García a Telecinco, ha donat més explicacions al respecte: “La Míriam està ingressada ara mateix en un hospital de Madrid custodiada per la Policia“.

Miríam Sánchez, detinguda després d’un atac a un agent de policia | Telecinco

Míriam Sánchez, ingressada a l’hospital amb custòdia policial a la porta

Se suposa que li hauria donat un fort atac d’ansietat, el que hauria provocat que necessités atenció mèdica. Mentrestant, la vigilen perquè no escapi abans de donar explicacions a la Policia per la seva actitud. La seva situació no és gens bona, pel que sembla, el que preocupa els seguidors que ha aconseguit després de molts anys en antena.

Els últims enfrontaments que ha protagonitzat demostren que la noia continua amb problemes de salut mental greus. Ha travessat diverses depressions i èpoques molt complicades, una inestabilitat emocional en la que sembla que continua immersa. De moment no se sap per què va acabar atacant un agent de policia, però és probable que des de Sálvame investiguin més sobre aquest incident abans de convidar-la a plató quan ja estigui més recuperada perquè doni la seva versió.