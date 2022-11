Kiko Hernández a ‘Supervivientes’ a canvi d’una autèntica fortuna

Kiko Hernández podria convertir-se en la pròxima estrella de Supervivientes. Telecinco comença a moure de fils de cara a la següent temporada, la que està previst que comenci en els primers mesos del 2023. El seu reality estrella és el que més alegries li dona últimament pel que fa a les audiències, uns rècords que vol mantenir sobretot ara que cada vegada té menys teleespectadors.

El tertulià de Sálvame s’està plantejant acceptar la sucosa oferta que li han fet, una quantitat elevada que l’ajudaria a guanyar uns diners extres que li anirien molt bé. A més a més, seria una bona manera de tornar a col·locar-se a primera línia mediàtica.

Ara que se sap que té una relació molt íntima amb el dramaturg Fran Antón, el programa hauria intentat convèncer-los a tots dos per anar-hi junts. Kiko sempre ha estat molt hermètic pel que fa a la seva vida privada, així que aquesta opció la descarta directament. No acudiran junts, però sí que potser el veiem a ell sol: “Jo sé que a Fran li han ofert anar a Supervivientes, el que també m’han ofert a mi. Ell no hi anirà, però jo… no ho sé. Només diré que aquest seria el primer any en què sí que podia anar“.

Kiko Hernández es planteja participar en la pròxima edició de Supervivientes | Telecinco

Quants diners podria guanyar Kiko Hernández si anés a Supervivientes?

Des de Telecinco han insistit moltes vegades en la possibilitat que Kiko Hernández acudís a Supervivientes. L’exconcursant de Gran Hermano sempre s’hi ha negat, tot posant d’excusa que les seves filles eren petites i no les podia deixar tant de temps. Ara que han crescut, sembla que comença a plantejar-se aquesta possibilitat.

I és que l’oferta que li haurien fet des de la producció del reality a Hondures és molt sucosa: el paparazzi Diego Arrabal assegura que podrien arribar a pagar-li 35.000 € setmanals. Tenint en compte que el concurs podria estar-s’hi tres mesos si arribés a la gran final, podria embutxacar-se 420.000 €.

Aquesta oferta econòmica és similar a la que van fer a altres famosos i companys de Sálvame en els anys anteriors. La desapareguda Mila Ximénez, Kiko Rivera i Carmen Lomana van cobrar 30.000 € cada setmana. Alba Carrillo va obtenir 26.000 € i Bigote Arrocet 24.000 €.