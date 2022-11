Antonio David fracassa en un nou intent de fer diners fora de la televisió

Antonio David Flores torna a reinventar-se. Qui fos col·laborador de Sálvame durant uns quants anys, va haver de buscar-se la vida quan el van fer fora el març del 2021. Ell els va demanar per acomiadar-lo improcedentment, un judici que va acabar guanyant. El programa li havia rescindit el contracte després de l’emissió del documental de Rocío Carrasco, l’ex que l’acusava de maltractar-la sense cap sentència judicial que la recolzés.

La seva acusació pública va deixar sense feina i sense pràcticament cap suport a Antonio David, que no ha tornat a televisió des de llavors. Cap programa no el vol contractar i ell ha optat per obrir un canal de Youtube que fa servir com a aparador per treure a la llum què pensa sobre diferents temes d’actualitat. El problema és que aquest negoci no li està aportant molts diners, per la qual cosa ha hagut de provar sort en altres àmbits.

El primer que va fer va ser intentar fer promoció turística, el que va ajudar-lo a ingressar uns diners extres. I d’aquí, ara ha passat a publicar vídeos en els que fa receptes de cuina. El món gastronòmic pot arribar a fer guanyar molts diners, però ell no té estudis especialitzats i tampoc molta experiència a l’hora de preparar grans elaboracions. No obstant això, està intentant guanyar uns calerons extres amb aquesta iniciativa.

Antonio David Flores posa a la venda productes de cuina personalitzats

I per tal de fer més diners encara, ha aprofitat la seva nova faceta de xef youtuber per crear uns productes de cuina personalitzats. Parlem d’un davantal amb les seves inicials i el lema “jo em rebel·lo“, una bossa de cotó amb una imatge de les onades blaves amb les que s’identifiquen els seus seguidors, unes tasses de color blau i una cullera de fusta. Els preus? 23,60 €, 9,61 €, 9,66 € i 4,24 € respectivament.

L’antic tertulià va anunciar que posarien a la venda 25 davantals fa 24 hores i només n’ha venut tres, el que demostra que la iniciativa no està sent un gran reclam i un gran èxit de vendes precisament. La resta de productes encara no es poden adquirir, però ja informa que es podran comprar pròximament.

Antonio David Flores ven un davantal personalitzat | Youtube

L’antic col·laborador de Sálvame ara ven objectes per a la cuina | Youtube

Antonio David Flores està desesperat per guanyar diners, el que demostra que no deixi d’encadenar un projecte rere un altre. De moment continua mantenint-se, però de ben segur que ha hagut de fer algun esforç per baixar l’alt nivell de vida que duia.