Alba Carrillo dona detalls del seu ingrés en una clínica psiquiàtrica

Alba Carrillo ha tingut uns darrers anys bastant complicats, el que ha afectat la seva salut mental. Ella mateixa va reconèixer que necessitava un temps allunyada de la televisió per centrar-se en recuperar-se, una època en la que va arribar a ingressar en una clínica psiquiàtrica.

La col·laboradora ha donat més detalls sobre el seu pitjor moment durant l’emissió del seu pòdcast amb Nagore Robles, en el que ha recordat el seu ingrés en la clínica López Ibor de Madrid: “Vaig tenir depressió i em vaig dedicar a mi mateixa una temporada. Vaig aconseguir superar-ho gràcies al meu esforç i a grans professionals. No estigmatitzeu. La gent ni ho intenteu fer servir com un insult, perquè és digne d’alabança. A mi no m’ofèn que em diguin que he estat ingressada perquè aquesta ha estat, precisament, la meva gran victòria personal”.

“Fa sis anys, vaig estar un dia ingressada. Només vaig estar 24 hores ingressada perquè em feia por estar allà pel tema premsa… Tot i així, van publicar totes les fotos i vaig rebre molts comentaris que deien que estava boja per tenir una depressió. Em van deixar verda per haver tingut depressió i cada vegada que em volien insultar, em posaven una foto en la que se’m veia entrant en la clínica”, ha lamentat.

Alba Carrillo parla sobre els problemes psiquiàtrics que va passar | Mtmad

Alba Carrillo lamenta el tracte que va rebre per la premsa quan va ingressar

En aquella ocasió, la tertuliana de televisió diu que no podia dormir per culpa de la depressió i que van ingressar-la per poder donar-li medicació i que aconseguís descansar: “El més trist de tot és que només vaig estar-hi 24 hores per la por a les conseqüències d’estar ingressada”.

Lamenta que en aquell moment no la van tractar amb respecte quan ella el que estava, era malalta. Les crítiques van ser molt potents i ara deixa clar que no l’afecten els comentaris sobre el tema perquè se sent orgullosa d’haver pogut deixar enrere aquell moment.