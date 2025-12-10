Alba Carrillo ha aconseguit capgirar la seva història. Després de saltar a les revistes del cor i omplir desenes de titulars per les seves relacions sentimentals i el mediàtic divorci amb el tenista Feliciano López, la comunicadora encadena projecte rere projecte. Una de les col·laboradores habituals del programa D Corazón, concursant de Bake off: famosos al horno i actualment una de les participants de Hasta el fin del mundo, un reality d’estil Pekín Express. Convertida en un dels fitxatges recurrents de RTVE, Alba Carrillo també recorda els seus pitjors moments en una entrevista a la revista Lecturas.
Quin ha estat el pitjor moment d’Alba Carrillo?
Les relacions sentimentals de la comunicadora han marcat els seus últims anys i sovint, això també ha esquitxat els seus projectes professionals. Sense pèls a la llengua i sovint massa directa, Alba Carrillo va rebre moltes crítiques després de la ruptura amb Feliciano i com ella va tractar el tema amb la premsa. En aquesta entrevista amb la citada revista, Alba Carrillo fa balanç dels darrers anys i revela quin ha estat el seu pitjor moment. Després de sentir que la valoraven “per les seves polèmiques” i ser conscients que ha estat la seva “pitjor enemiga”, la tertuliana se sincera sobre el moment emocional més dur que ha viscut. “El meu divorci, per com ell [Feliciano] es va portar amb mi”, revela. A més a més, admet que no s’hauria “d’haver casat en la vida”. “He tingut moments en els quals no sé com no he obert el balcó i m’he tirat”, confessa.
Alba Carrillo ha parlat més d’un cop dels seus problemes de salut mental, la depressió que va patir i el seu ingrés en una clínica per poder tractar-se. Una manera de trencar amb l’estigma que envolta la salut mental, també en perfils més coneguts. La seva mare va ser un gran suport. “Em donava menjar amb palleta. No podia, jo només volia dormir”. La tertuliana va ingressar a la clínica López Ibor perquè allà tenia la seva psicòloga. “M’havia passat tot el tema de Feliciano, ell no m’agafava el telèfon. El meu marit m’havia posat les banyes davant de tothom. Vaig arribar un dia a la consulta i em vaig posar a plorar i deia: ‘Em vull morir, però no perquè vulgui perdre la vida, és que vull descansar!'”, revela.
La seva salut mental en el punt de mira
Parlar obertament de salut mental i allunyar-se dels platós van ser un moviment important per a Alba Carrillo en els anys més complicats de la seva vida. “El meu cap no parava, quan curtcircuita i estàs perdut… no podia dormir”, explica. Per a ella, l’ingrés va suposar “un estigma social” i malgrat que ara ha evolucionat i ho veu amb uns altres ulls, en aquell moment se sentia d’una manera molt diferent. “Jo deia: ‘No estic boja, estic trista, estic desarmada com a dona, m’han ferit, i a més a més m’estan revictimitzant!'”.
Fa uns anys durant l’emissió del seu pòdcast amb Nagore Robles, va recordar l’ingrés a la clínica madrilenya i com va sentir-se davant les crítiques que va rebre. “A mi no m’ofèn que em diguin que he estat ingressada perquè aquesta ha estat, precisament, la meva gran victòria personal. Van publicar totes les fotos i vaig rebre molts comentaris que deien que estava boja per tenir una depressió. Em van deixar verda per haver tingut depressió i cada vegada que em volien insultar, em posaven una foto en la qual se’m veia entrant en la clínica”, va recordar.
Una nova etapa professional
Aquest 2025 ha estat un any molt bo en l’àmbit professional per a Alba Carrillo. La tertuliana s’ha convertit en una de les protagonistes de Hasta el fin del mundo, el reality d’aventures de La 1 que comparteix fent parella amb Cristina Cifuentes. Ella i l’expolítica eren una de les grans sorpreses perquè aparentment no tenen res a veure. “Aquesta és la meva millor versió, estic molt feliç en mi, em sento molt poderosa i disfrutona. És el millor moment de la meva vida i estar en Televisió Espanyola m’ha canviat la vida”, declara.
La tertuliana se sent “molt ben cuidada” a la cadena de televisió. I pel que fa a les seves relacions personals? “La meva feina no depèn de les meves relacions personals. Crec que estic dilatant això de tenir parella perquè estic gaudint del fet que no sigui això el que suporti la meva estabilitat“, declara. Quan podrem veure-la enamorada de nou? Ara per ara, sembla que es troba en el seu millor moment personal sense pensar en xicots ni relacions.