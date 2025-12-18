Cristina Cifuentes està sorprenent molt en el seu paper de concursant d’un programa de televisió. Qui fos presidenta de la Comunitat de Madrid està compartint un munt de detalls de la seva vida personal a Hasta el fin del mundo, el nou format amb famosos de TVE. Per exemple, ha tret a la llum que un dels traumes que ha arrossegat en els últims anys té a veure amb la mort prematura de la seva germana.
En una conversa molt espiritual amb Alba Carrillo, li ha confessat que li encantaria que se li aparegués ni que fos un moment: “Va morir molt jove per culpa del càncer i m’encantaria acomiadar-me d’ella. Estava molt malalta, però no ens va dir com de greu estava i la mort va arribar molt inesperadament… No vaig tenir temps de dedicar-li unes paraules maques abans que morís“.
Cristina Cifuentes parla del seu matrimoni i els problemes econòmics que han tingut
I no és aquest l’únic escenari on s’ha sincerat, ja que també ho ha fet en l’entrevista que publica avui mateix Vanitatis. El mitjà digital l’ha interrogat sobre diversos aspectes de la seva vida i destaca tot el que ha comentat sobre el seu matrimoni i els problemes econòmics que han travessat. Cristina Cifuentes diu que “mai” no ha estat envoltada de luxes, ja que ha arribat a tenir “molts problemes econòmics” per culpa dels deutes del seu marit. No ha donat explicacions, però sí que ha parlat en detall del drama que va viure quan va haver de dimitir.
L’expresidenta va protagonitzar un gran escàndol quan va filtrar-se un vídeo antic en què se la veia intentant robar dos pots de cremes d’un supermercat. La seva sortida de la política va ser “un moment molt traumàtic i horrorós”, diu ara, sobretot “per la manera com va passar tot”. Vist en perspectiva, continua pensant que darrere d’aquella filtració hi havia “una venjança” i l’objectiu de “destruir-la” personalment.
Sobre el seu marit què ha dit, per una altra banda? Cristina Cifuentes surt amb la mateixa persona des de fa 37 anys, un matrimoni molt i molt estable del que ha donat detalls per primera vegada. S’anomena Francisco Javier Aguilar Viyuela, l’arquitecte amb qui ha tingut els seus dos fills. No ha tingut sort en els negocis, ja que va haver de tancar el seu estudi d’arquitectura amb la crisi i això va fer que acumulés un munt de deutes que els han perseguit durant molt de temps: “És l’home de la meva vida i ho dic des de l’experiència, el desgast i l’aprenentatge”.
Quin és el seu secret per viure tants anys junts? La llibertat com a base fonamental de la parella: “És molt important respectar que l’altra persona pot tenir la seva vida i tu la teva. Si li prohibeixes fer coses, el més raonable és que les acabi fent. Mai no li he prohibit fer res i, per això, mai no ha volgut fer res“.