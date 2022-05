Cristina Cifuentes, “dolguda” pel veto que ha patit a TVE

Cristina Cifuentes havia de ser una de les concursants de la nova edició de Masterchef Celebrity, però TVE s’ha acabat fent enrere a l’últim moment. La setmana passada van filtrar els noms dels concursants que hi participaran i va sorprendre molt que no veiessin el de l’antiga presidenta de la Comunitat de Madrid. No demostrarà què sap fer a la cuina, ja que la cadena ha optat per retirar l’oferta que li havien fet uns mesos enrere. I això per què?

El diari El Mundo s’ha posat en contacte amb fonts properes a l’ex del PP, que donen per fet que darrere d’aquesta decisió d’última hora hi ha motius polítics. La seva participació podria haver donat molt de joc, el que va donar ales a la productora del programa per oferir una plaça a Cristina Cifuentes i una altra a Albert Rivera. Només ella va acceptar, però de poc ha servit perquè han acabat estripant el contracte. Estava molt il·lusionada i així ho va manifestar en diverses entrevistes, el que demostra que no és ella qui ha acabat declinant l’oferta. El problema? Que la nova direcció de TVE hauria decidit que no vol concursants polítics en el seu concurs de cuina més exitós.

Parlem d’un veto que hauria indignat a l’expolítica, que hauria manifestat el seu enuig davant dels amics. Alguns d’ells s’han posat en contacte amb el mitjà i han confirmat que troba molt injusta aquesta decisió. Mentre que ella no vol pronunciar-se al respecte de moment, les seves persones més pròximes reconeixen que Cristina Cifuentes està enfadada: “Se sent molt decebuda, dolguda i enfadada davant d’aquest veto”. Creuen que ha estat clau el nomenament de José Pablo López com nou director de continguts de TVE, ja que aquest exdirector de Telemadrid va ser responsable en certa manera de la campanya mediàtica de la cadena contra ella arran del seu famós vídeo amb les cremes.

Cristina Cifuentes no participarà finalment a Masterchef | Telecinco

Cifuentes va advertir en aquell moment que s’havia sentit maltractada per Telemadrid, una sensació que tornaria a tenir ara que el seu antic responsable torna a tenir un mal gest amb ella en negar-li l’oferta per participar a Masterchef. Ara bé, altres fonts neguen que el seu nomenament tingui una relació directa perquè sembla que el consell d’administració l’haurien anomenat quan el càsting per al programa ja estaria tancat. En aquest cas, podria ser l’antic director -molt afí al PSOE- el responsable d’aquesta pèrdua de feina per a Cristina Cifuentes.

Cristina Cifuentes, convertida en tertuliana de televisió

Aquesta participació a Masterchef Celebrity hauria ajudat molt l’antiga política. Estem parlant d’un dels programes de televisió actuals que millor paguen. Podria haver-se endut uns 12.000 € per cada programa, una autèntica barbaritat que hauria ajudat a millorar les seves finances. Actualment, de fet, només la veiem a televisió. En abandonar la política, va fer-se un lloc a El Programa de Ana Rosa, un programa que li ha obert les portes a altres de la mateixa productora com Ya es mediodía. Actualment, també la podem veure a Todo es mentira de Risto Mejide.

Masterchef Celebrity tindrà 15 concursants famosos

La pròxima edició de Masterchef Celebrity no comptarà amb Cristina Cifuentes, però tindrà 15 famosos més amb els qui volen captar l’atenció dels teleespectadors. De qui es tracten? En primer lloc, ens trobem amb la cantant i exrepresentant d’Espanya a Eurovisió Ruth Lorenzo. L’aspirant més royal serà María Zurita, la cosina més mediàtica de Felip VI. A més a més, comptaran amb Patricia Conde, Norma Duval, Isabelle Junot i el còmic Xavier Deltell. La gran majoria de la plantilla estarà formada per actors, per això, amb Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr. i Daniela Santiago de Veneno.