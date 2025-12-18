Cristina Cifuentes está sorprendiendo mucho en su papel de concursante de un programa de televisión. Quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid está compartiendo un montón de detalles de su vida personal en Hasta el fin del mundo, el nuevo formato con famosos de TVE. Por ejemplo, ha sacado a la luz que uno de los traumas que ha arrastrado en los últimos años tiene que ver con la muerte prematura de su hermana.

En una conversación muy espiritual con Alba Carrillo, le ha confesado que le encantaría que se le apareciera aunque fuera un momento: «Murió muy joven por culpa del cáncer y me encantaría despedirme de ella. Estaba muy enferma, pero no nos dijo lo grave que estaba y la muerte llegó muy inesperadamente… No tuve tiempo de dedicarle unas palabras bonitas antes de que muriera«.

Y no es este el único escenario donde se ha sincerado, ya que también lo ha hecho en la entrevista que publica hoy mismo Vanitatis. El medio digital la ha interrogado sobre varios aspectos de su vida y destaca todo lo que ha comentado sobre su matrimonio y los problemas económicos que han atravesado. Cristina Cifuentes dice que «nunca» ha estado rodeada de lujos, ya que ha llegado a tener «muchos problemas económicos» por culpa de las deudas de su marido. No ha dado explicaciones, pero sí ha hablado en detalle del drama que vivió cuando tuvo que dimitir.

La expresidenta protagonizó un gran escándalo cuando se filtró un vídeo antiguo en el que se la veía intentando robar dos botes de cremas de un supermercado. Su salida de la política fue «un momento muy traumático y horroroso», dice ahora, sobre todo «por la manera en que pasó todo». Visto en perspectiva, sigue pensando que detrás de aquella filtración había «una venganza» y el objetivo de «destruirla» personalmente.

Sobre su marido, ¿qué ha dicho, por otro lado? Cristina Cifuentes sale con la misma persona desde hace 37 años, un matrimonio muy y muy estable del que ha dado detalles por primera vez. Se llama Francisco Javier Aguilar Viyuela, el arquitecto con quien ha tenido sus dos hijos. No ha tenido suerte en los negocios, ya que tuvo que cerrar su estudio de arquitectura con la crisis y eso hizo que acumulara un montón de deudas que los han perseguido durante mucho tiempo: «Es el hombre de mi vida y lo digo desde la experiencia, el desgaste y el aprendizaje».

¿Cuál es su secreto para vivir tantos años juntos? La libertad como base fundamental de la pareja: «Es muy importante respetar que la otra persona puede tener su vida y tú la tuya. Si le prohíbes hacer cosas, lo más razonable es que las acabe haciendo. Nunca le he prohibido hacer nada y, por eso, nunca ha querido hacer nada«.