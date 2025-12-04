Cristina Cifuentes es una de las concursantes de Hasta el fin del mundo, un reality show de TVE que pone a prueba a parejas de famosos muy curiosas. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha sincerado con Alba Carrillo sobre el peor día que ha vivido nunca, un momento horrible en el que estuvo a punto de morir tres veces. El relato ha sido bastante impactante, ya que estremece imaginar lo mal que debió pasarlo. Pero, ¿qué le pasó? Todo comenzó cuando las tertulianas vivieron un susto en el programa, cuando el conductor tuvo que hacer un giro brusco para evitar un accidente de tráfico.

Mientras que Alba se ponía muy nerviosa, la expolítica mantenía la serenidad: «A mí ya no me da miedo morir. Cuando estuve enferma y creía que me moría, empecé a pensar que mis hijos ya estaban colocados y no me necesitaban. Estuve tan mal que llegué a sentirme lista para morir y, de hecho, me dejé morir«.

Era el 2013 cuando la presidenta sufrió un accidente de moto por Madrid. Un coche se le echó encima y tuvieron que trasladarla de urgencia al hospital, donde estaría tres semanas en coma. Durante la experiencia en Masterchef, Cifuentes dio más detalles sobre aquel gran susto: «Estuve a punto de morir tres veces y eso me cambió la vida porque aprendí que hay muy pocas cosas importantes».

Alba Carrillo, emocionada con la historia de su compañera | TVE

¿Qué ha explicado Cristina Cifuentes sobre el accidente que casi le cuesta la vida?

En Los miedos de, explicó que aquel día los médicos daban por hecho que acabaría perdiendo la vida: «La primera vez que estuve a punto de morir fue en la ambulancia, justo después del accidente. Luego, en Urgencias también me salvé de milagro y, finalmente, en la UCI me volvió a pasar. A mi familia le dijeron que quizás no superaba esa noche porque tenía una falla multiorgánica«.

Cuando despertó del coma y le explicaron que habían tenido que hacerle una traqueotomía, fue consciente de lo que realmente podría haberle pasado: «Tenía claro que debía volver a levantarme, me dije a mí misma que no podía morir sola en la UCI. Si lo hacía, debía ser en mi casa o en una habitación con mi familia». Una determinación que ahora, años después, cree que fue crucial para salvarse y salir de los cuidados intensivos antes de lo que habían pronosticado los médicos.

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo forman una pareja muy curiosa en el programa de TVE

Las dos tertulianas comparten confidencias en Hasta el fin del mundo | TVE

Sorprendentemente, no le han quedado secuelas muy graves de aquella experiencia. Sí es cierto que, por ejemplo, en este programa no puede cargar la mochila como hacen sus compañeros precisamente porque la traqueotomía que le practicaron hace que le recomienden no cargar peso durante mucho tiempo.