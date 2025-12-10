Alba Carrillo ha logrado dar un giro a su historia. Después de saltar a las revistas del corazón y llenar decenas de titulares por sus relaciones sentimentales y el mediático divorcio con el tenista Feliciano López, la comunicadora encadena proyecto tras proyecto. Una de las colaboradoras habituales del programa D Corazón, concursante de Bake off: famosos al horno y actualmente una de las participantes de Hasta el fin del mundo, un reality al estilo Pekín Express. Convertida en uno de los fichajes recurrentes de RTVE, Alba Carrillo también recuerda sus peores momentos en una entrevista en la revista Lecturas.

¿Cuál ha sido el peor momento de Alba Carrillo?

Las relaciones sentimentales de la comunicadora han marcado sus últimos años y a menudo, esto también ha salpicado sus proyectos profesionales. Sin pelos en la lengua y a menudo demasiado directa, Alba Carrillo recibió muchas críticas tras la ruptura con Feliciano y cómo ella trató el tema con la prensa. En esta entrevista con la citada revista, Alba Carrillo hace balance de los últimos años y revela cuál ha sido su peor momento. Después de sentir que la valoraban «por sus polémicas» y ser consciente de que ha sido su «peor enemiga», la tertuliana se sincera sobre el momento emocional más duro que ha vivido. «Mi divorcio, por cómo él [Feliciano] se portó conmigo», revela. Además, admite que no debería haberse «casado en la vida». «He tenido momentos en los cuales no sé cómo no he abierto el balcón y me he tirado», confiesa.

Alba Carrillo se sincera sobre el seu pitjor moment en una entrevista | Lecturas

Alba Carrillo ha hablado más de una vez de sus problemas de salud mental, la depresión que sufrió y su ingreso en una clínica para poder tratarse. Una manera de romper con el estigma que rodea la salud mental, también en perfiles más conocidos. Su madre fue un gran apoyo. «Me daba de comer con pajita. No podía, yo solo quería dormir». La tertuliana ingresó en la clínica López Ibor porque allí tenía a su psicóloga. «Me había pasado todo el tema de Feliciano, él no me cogía el teléfono. Mi marido me había puesto los cuernos delante de todo el mundo. Llegué un día a la consulta y me puse a llorar y decía: ‘Me quiero morir, pero no porque quiera perder la vida, es que quiero descansar!'», revela.

Su salud mental en el punto de mira

Hablar abiertamente de salud mental y alejarse de los platós fue un movimiento importante para Alba Carrillo en los años más complicados de su vida. «Mi cabeza no paraba, cuando cortocircuita y estás perdido… no podía dormir», explica. Para ella, el ingreso supuso «un estigma social» y aunque ahora ha evolucionado y lo ve con otros ojos, en ese momento se sentía de una manera muy diferente. «Yo decía: ‘No estoy loca, estoy triste, estoy desarmada como mujer, me han herido, y además me están revictimizando!'».

Hace unos años durante la emisión de su pódcast con Nagore Robles, recordó el ingreso en la clínica madrileña y cómo se sintió ante las críticas que recibió. «A mí no me ofende que me digan que he estado ingresada porque esa ha sido, precisamente, mi gran victoria personal. Publicaron todas las fotos y recibí muchos comentarios que decían que estaba loca por tener una depresión. Me dejaron verde por haber tenido depresión y cada vez que me querían insultar, me ponían una foto en la que se me veía entrando en la clínica», recordó.

Una nueva etapa profesional

Este 2025 ha sido un año muy bueno en el ámbito profesional para Alba Carrillo. La tertuliana se ha convertido en una de las protagonistas de Hasta el fin del mundo, el reality de aventuras de La 1 que comparte haciendo pareja con Cristina Cifuentes. Ella y la expolítica eran una de las grandes sorpresas porque aparentemente no tienen nada que ver. «Esta es mi mejor versión, estoy muy feliz en mí, me siento muy poderosa y disfrutona. Es el mejor momento de mi vida y estar en Televisión Española me ha cambiado la vida», declara.

Cristina Cifuentes i Alba Carrillo, una de les parelles del programa ‘Hasta el fin del mundo’ | Europa Press

La tertuliana se siente «muy bien cuidada» en la cadena de televisión. ¿Y en cuanto a sus relaciones personales? «Mi trabajo no depende de mis relaciones personales. Creo que estoy dilatando esto de tener pareja porque estoy disfrutando del hecho de que no sea eso lo que soporte mi estabilidad«, declara. ¿Cuándo podremos verla enamorada de nuevo? Por ahora, parece que se encuentra en su mejor momento personal sin pensar en novios ni relaciones.