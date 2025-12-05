Nagore Robles ha tomado una decisión fulminante. En un comunicado que ha compartido a través de las historias temporales de su perfil de Instagram, la presentadora y colaboradora televisiva ha anunciado que dejará de compartir información sobre su vida personal a través de las redes sociales. ¿Qué ha pasado y por qué ha tomado esta decisión sin precedentes? Las últimas informaciones que han salido a la luz sobre la ruptura con su pareja, la tiktoker catalana Carla Flila, habrían sido el detonante para compartir este texto en el que además, lanza un dardo hacia los periodistas y comunicadores de la crónica social.

Nagore Robles anuncia que dejará de compartir su vida sentimental en las redes

Hacía meses que los seguidores de Nagore Robles se preguntaban qué había pasado con Carla Flila. Una pareja formada por dos personajes del star-system español que también había dado mucho de qué hablar por la diferencia de edad entre ellas. Sea como sea, en los últimos meses muchos usuarios se habían dado cuenta de que las interacciones entre ellas eran cada vez menores hasta ser prácticamente nulas. ¿Habían roto y luego se habían reconciliado? Como desde el principio habían hecho partícipes a los seguidores de su historia de amor compartiendo contenido, fotos y vídeos, ahora les sorprendía el hecho de ver que ya no había publicaciones de la pareja.

Hace solo unas horas, el periodista especializado en temas del corazón, Javi Hoyos, compartía una exclusiva sobre la ruptura definitiva de la pareja en uno de sus vídeos en Instagram. El presentador de D Corazón ha investigado qué había pasado y ha hablado con personas cercanas a ambas. «Han terminado muy bien, se quieren mucho, llevaban un buen tiempo de reconciliación», ha explicado.

Tras esta publicación Nagore Robles decidió publicar este comunicado en su perfil de Instagram que también podría ser una respuesta al vídeo de Javi Hoyos, quien también ha replicado el comunicado, pero vamos por partes. Nagore ha decidido romper el silencio y sincerarse después de mucho tiempo. «Cada vez me siento más incómoda viendo cómo algunas partes de mi vida privada acaban convertidas en titulares o contenido que no he pedido, que no quiero y que no puedo detener», se lamenta la presentadora.

¿Qué dice el comunicado de Nagore Robles? | Instagram

Su mensaje también se dirige a la prensa o los creadores de contenido que hablan de crónica social o chismes. «A veces aquellos que crean estas piezas olvidan que detrás de lo que explican hay personas, con historias y momentos que no son fáciles de gestionar», escribe. Afirma que habla desde la naturalidad y un lugar de confianza y, por tanto, lo que no imagina es que «las palabras acaben circulando para generar visitas, comentarios o seguidores». «Cada reproducción, cada comentario, cada seguidor que suman, se traduce en dinero y notoriedad, es un negocio y yo la materia prima».

Su queja también se dirige hacia el hecho de que algo personal se traduzca en «ganar atención o beneficios» y todo se ha convertido en una sensación «difícil de gestionar y soportar», expresa. ¿Y qué hará a partir de ahora? Ha decidido cuidarse y «no volver a hablar públicamente» de su vida privada en ningún medio. «No desde la rabia, sino desde la calma y el cuidado hacia lo que soy y lo que estoy aprendiendo a proteger, mi intimidad». De esta manera, invita a las personas que entran en el perfil solo para curiosear su vida privada, que se vayan con tranquilidad.

La respuesta del periodista Javi Hoyos

Aunque no hay nombres explícitos, Javi Hoyos ha decidido hacer una réplica al comunicado en otro vídeo en Instagram. «Aunque hay algunas partes del comunicado que me han molestado, no las tendré en cuenta porque al final está atravesando un momento duro», ha expresado el creador de contenido. «Todos sabéis que han compartido su historia de amor a través de las redes sociales. Yo hice el vídeo con todo el cariño y el respeto», apunta.

El periodista ha defendido su trabajo y el respeto que utiliza a la hora de explicar las noticias y entiende que no es fácil gestionar informaciones sobre tu vida. «Lo he hecho con todo el respeto y el afecto que tengo», declara. Además, pone sobre la mesa que Nagore Robles ha presentado programas del corazón en los que se hablaba de la vida privada de otros famosos o personajes de realities como ella misma ha estado en el pasado. «Me parece un discurso bastante incoherente. Ella dio el salto a la fama en un reality y en su caso ha continuado exponiendo su vida privada en las redes sociales. Cualquiera puede cambiar de rumbo, pero hay que hacerlo», ha expresado. Su respuesta ha sido hecha «desde el respeto» y los mensajes de la publicación se han llenado de opiniones, muchas a favor del periodista.

«Javi eres un gran comunicador y siempre creo que informas con respeto. Esta mujer ha sido la primera que ha vendido su vida para ser conocida y estar donde ahora está. Si quería tener intimidad en su vida que no hubiera publicado en las redes su relación, porque cuando le conviene para hacer publicidad y ganar dinero ahí, no le importa. Que no te importe su comunicado, porque tu trabajo es admirable», «Eres de los mejores periodistas, respetuoso, educado, y además con afecto», «Aquí Nagore, como siempre peca de ego. Esta es su perdición», «No se puede pedir privacidad si estás compartiendo tu vida en redes sociales, no tiene sentido», han escrito algunos usuarios. Sea como sea, habrá que ver si Nagore pone en práctica el comunicado a partir de ahora.