Nagore recorda la relació amb Sandra Barneda: “Ploro de nostàlgia”

Nagore Robles no s’amaga de l’amor que encara sent cap a Sandra Barneda, amb qui va tallar el passat febrer després de sis anys juntes. La periodista està al capdavant d’un pòdcast a Mtmad amb Alba Carrillo, a qui li ha confessat que encara plora per ella: “L’última vegada que he plorat va ser ahir o abans-d’ahir, quan em vaig recordar de la meva ex… de Sandra, sí, no compto els altres ex”.

I per què va emocionar-se en pensar en ella? “Estava en el poble i van venir al meu cap molts records… Hi ha un espai molt maco en què tenim molts records i altres situacions. He de prendre decisions sobre coses nostres i em va entrar certa nostàlgia, la veritat. No plorava per pena, sinó per nostàlgia“.

Nagore Robles reconeix que Sandra Barneda ha estat el seu gran amor | Mtmad

Nagore Robles insisteix en què Sandra Barneda ha estat el gran amor de la seva vida

Sandra Barneda i Nagore van viure una relació molt intensa que han acabat bé, tal com recalquen totes dues sempre que parlen sobre el tema: “He après que pots continuar estimant un cop la relació acaba, el que mai no m’havia plantejat. La nostra relació ha estat molt maca i l’amor pot amb moltes coses, però no ho pot tot”.

“Sandra Barneda ha estat el gran amor de la meva vida, sense cap mena de dubte. Hi ha gent que no n’ha tingut mai cap i d’altres que només han tingut amors tòxics… El nostre amor, en canvi, va ser molt maco”.

Nagore i Sandra Barneda en una foto d’arxiu | Europa Press

Fa pocs dies, Nagore va assegurar que mai no han tallat amb ella; una confessió que molts van interpretar com la confirmació que va ser ella qui va decidir trencar la relació amb Sandra. Elles sempre han volgut deixar clar que va ser una relació consensuada al 100%, però això no és incompatible amb què una de les dues fes el primer pas: “Es passa molt malament quan deixes a algú i si a sobre aquesta persona és bona costa molt més perquè saps que li faràs mal”.